台灣大哥大企業服務連八年獲供應商永續評鑑績優

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大企業服務（台灣固網股份有限公司）長期深耕企業永續，運用數位科技助力產業綠色升級。日前，於富邦金控舉辦的「2025年供應商ESG交流會」中，台灣大哥大企業服務連續第八年榮獲「供應商永續評鑑績優獎」，由副董事長曾銘宗頒發獎項，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸授獎。







台灣大哥大企業服務以「數據驅動、系統整合」為核心，協助企業建構具韌性的低碳供應鏈。在環境面，推出數位化碳盤查系統，以「邊、源、算、報、查」五步驟串接企業營運與供應鏈資料，符合 ISO 14064-1 等國際規範，並納入 TCFD 與 CDP 架構，協助企業強化氣候風險管理與永續揭露。相較傳統需 6 至 8 個月的盤查流程，數位化導入後可縮短至 1 至 2 個月，整體效率提升逾 80%。



台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大哥大企業服務接軌國際市場強調的「再生能源併網韌性(Energy Resilience)」與「多元供電穩定策略」，以確保能源供應的穩定與靈活性，同時呼應全球企業對「淨零供應鏈(Net Zero Supply Chain)」的共同要求，並展現台灣大哥大企業服務能以電力數據與能源管理為基礎，協助企業客戶共築低碳韌性生態圈的能力。展望未來，台灣大哥大企業服務將持續結合數位創新與綠色科技，攜手供應鏈夥伴共同建構低碳、具韌性的永續生態圈。



台灣大哥大企業服務亦響應富邦金控的「供應商永續夥伴行動宣言」，更具體提出三大承諾，在環境面，承諾總再生能源使用率達18%、碳排放量相較基準年減少21%、網購包材平均重量較2023年降低30%；在社會面，透過數位科技服務推動教育機會平等，累計觸及率達31.5萬次，並於社會關懷贊助與募款方面累計投入16.5億元；在公司治理上，持續維持永續評鑑於TOP 5%之水準，全面落實誠信經營原則，確保供應100%簽署誠信經營聲明書。



除了積極擁抱ESG，台灣大哥大企業服務更以行動落實永續創新，透過儲能投資與創新能源服務，輸出台灣在綠色轉型的技術能量，協助整體產業邁向淨零升級。在綠色能源布局上，台灣大哥大企業服務攜手富邦集團打造「富邦能源綠能投資平台」，計畫於五年內自建380 MW光電裝置容量，並開發354 MW儲能案場，從技術引進、設備投資、場域建設到家用儲能推廣，系統性推動儲能產業發展。