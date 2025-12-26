台灣大哥大千人備戰AI科技助陣伴用戶跨年

(記者謝政儒綜合報導)2026年即將到來，為迎接跨年即時通訊高峰，讓用戶傳遞祝福零時差，台灣大哥大於跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，透過AI即時監測人流與網路負載、提前強化熱點容量配置。跨年當天，將動員千名工程人員，調度68台各式行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，並運用5G NRCA技術，結合業界最大100MHz 3.5GHz黃金頻寬與新世代設備，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps，讓用戶在跨年關鍵時刻上網、直播與通話皆順暢穩定。





台灣大自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，可即時掌握全台熱點的網路狀態，並透過機器學習因應不同使用場景與流量負載，動態進行流量分流與網路參數最佳化，降低尖峰時段壅塞風險。搭配Nokia MantaRay SON自動化平台，加速基地台即時優化與修復，在確保通訊穩定的同時降低發射功率與能耗，讓用戶在人潮密集的跨年現場，也能安心使用網路。



台灣大針對全台超過26處跨年活動及12場曙光與升旗活動，擴充網路容量，包括臺北101、樂天桃園棒球場及亞矽創基地、台中水湳中央公園、台南永華市政中心、高雄夢時代、臺東市國際地標等，並將在活動當天進行即時監控與調整，並新增臨時設備，確保網路暢通。



台灣大哥大連續3年贊助全台跨年晚會網路流量冠軍「台中最強跨年夜」，旗下MyVideo將於12月31日19:00電信OTT獨家直播。活動集結「全A咖」陣容，告五人熱血開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力演出，倒數壓軸由金曲歌王蕭敬騰登場。除了音樂盛宴，台灣大吉祥物「台灣 Duck」也將驚喜現身，搭配180秒壯麗煙火，陪伴現場與線上觀眾迎接嶄新的2026年。