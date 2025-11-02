台灣大哥大即日起開放預購vivo X300系列｜月租1,399元專案價0元

台灣大哥大宣布開放預購旗艦新機vivo X300系列，搭載蔡司2億超清鏡頭與2.35x長焦外接增距鏡組合、聯發科技天璣9500處理器，搭配台灣大哥大5G月租1,399元，綁約48個月，再加上舊換新最高折3,000元，即可以專案價0元起帶走。

＊關於 vivo X300 Pro 的詳細評測可以參考下方影片：

vivo X300系列將於11月10日正式開賣，即日起至11月9日享預購優惠，至vivo官網登錄即贈價值3,500元的原廠延長保固12個月、價值1,199元的vivo Buds air3藍牙耳機，再抽價值6,990元的蔡司2.35x長焦增距鏡套裝。

vivo 台灣日前宣布，X300 系列將成為年終指標活動500趴、宇宙人演唱會、Rain演唱會、王心凌演唱會以及Jolin 演唱會的官方指定用機，為此，電信商預購活動當中也提供部分演唱會門票給粉絲同樂。在台灣大哥大預購再送價值790元的vivo超聲波鋼化膜，還可抽蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會．TAIPEI門票票券。台灣大豪寵V粉，電信獨家加碼抽價值14,380元的「任天堂Switch 2」2台、價值3,680元的「2026王心凌 SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」共10組。