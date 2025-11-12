台灣大哥大召開114年度第三季法說會

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大今(12)日召開114年第三季線上法說會，公布114年第三季合併營收463.4億元，營業利益51.2億元，EBITDA 106.3億元，稅後淨利為36.1億元，稅後EPS為1.19元。114年前三季合併營收1,419.8億元，營業利益154.4億元，年增4%；稅後淨利105.6億元，年增2%；EPS為3.49元，年增2%，若排除一次性收益影響，年增達9%。



114年第三季，台灣大三大成長引擎同步推進，與去年同期相比，行動服務營收年增2%、家用寬頻營收年增3%、新科技事業營收年增11%；電信EBITDA年增5%；若排除一次性收益影響，稅後淨利年增則達3%。



行動業務方面，智慧型手機5G滲透率穩步提升至43%，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升49%，推升智慧型手機月租用戶ARPU年增2%。在用戶經營上，台灣大推出多元獨門方案推動升轉，行動服務營收穩健成長，來自5G用戶的營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至67%。月租用戶退租率穩定維持在0.60%之歷史低檔，NP(Number Portability，攜碼)市場移出總數亦年減19%。



家用寬頻部分，台灣大提供具競爭力之寬頻加掛方案，其中1Gbps方案價格較主要業者低23%至42%；此外，高頻寬需求持續推升，114年第三季300Mbps以上訂戶數年增達29%，進一步推升寬頻上網營收至6.14億元，年增3%。有線電視業務方面，EBITDA達7.88億元。



新科技事業部分，第三季營收年增達11%，展現了多元成長動能，包含電信帳單代收代付(DCB, Direct Carrier Billing)、品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3應用與電動車充電服務等業務。



台灣大總經理林之晨表示，在電信市場的良性發展及營運成本的嚴謹控管下，電信業務獲利可望持續穩步成長。台灣大自有的 Telco+Tech 產品與服務，搭配策略夥伴合作推出的解決方案，在業務推展上也有亮眼表現。公司預期這些策略將持續創造穩健的自由現金流，不僅支持股利發放，亦可投資於核心及新興業務的發展。