台灣大哥大女子公開賽升格國際賽事 台韓雙巡共證、總獎金千萬創新高

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

台灣大哥大持續為台灣女子高球選手打造躍上國際的舞台，明（17）日起第九度攜手台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），共同主辦台巡賽年終封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」。本屆賽事完成與韓國女子職業高球巡迴賽（KLPGA）共同認證（co-sanction），成為全台唯一台、韓雙巡共證的女子高球賽事，正式由區域型賽事升級為國際級比賽，世界積分同步提升。

本屆賽事總獎金加碼至新台幣1,000萬元，創下歷史新高，吸引來自台灣、韓國、泰國、日本與美國等108位頂尖選手同場競技，其中外籍選手高達68人，刷新賽史紀錄；贊助企業數亦較去年成長近六成，展現企業界對台灣女子高球的高度支持。

「2025台灣大哥大女子公開賽」16日於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大哥大董事長蔡明忠親自主持。賽事三回合正式比賽將於明日展開，10位旅美、旅日台灣好手將全力爭奪后冠，力抗來勢洶洶的「韓流」。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大長期投入體育發展，透過「台灣大哥大女子公開賽」為選手打造與世界接軌的舞台。賽事邁入第9年，累計投入近5,000萬元獎金、吸引近900人次國內外好手參賽，今年更迎來重要里程碑，不僅總獎金升級至1,000萬元，也正式成為台巡與韓巡雙巡共證的國際賽事，整體強度與影響力大幅提升。

蔡明忠指出，韓巡與美巡、日巡、歐巡並列全球四大女子職業高球巡迴賽，透過雙巡共證，讓台灣選手在主場就能與世界級高手交鋒、累積世界排名積分，也讓國際看見台灣高球實力。

「微笑球后」曾雅妮今年重返台灣大哥大運動家族後，旋即在台巡賽奪下睽違11年的冠軍，展現驚人韌性與鬥志。蔡明忠表示，曾雅妮從年少登上世界球后高峰，到歷經手術與低潮，仍以行動詮釋「超越自我、突破極限」，正是台灣大「Open Possible 能所不能」精神的最佳寫照。台灣大將持續成為選手最堅實的後盾，陪伴運動員站上更高舞台。

TLPGA理事長劉依貞表示，感謝台灣大哥大連續第9年全力支持年終封關大賽，今年更首次完成與韓巡雙巡共證，參賽強度與國際化程度創下新高，包含48名韓國選手在內、共68名外籍好手參賽，象徵台灣大哥大女子公開賽正式躍升國際舞台，也符合台巡賽與世界接軌的長期目標。

KLPGA副理事長金美會則指出，韓巡很高興能與台巡完成疫情後首度共同認證賽事。台巡近年快速成長，並孕育出曾雅妮、徐薇淩等世界級球星，未來雙方交流與合作勢必更加密切。

本屆賽事共有48名韓籍選手跨海來台，包括多次在日巡奪冠的黃雅琳2，以及高人氣選手柳孝周等，競爭激烈。台灣方面則由「台灣一姐」徐薇淩領軍，她去年於此封后，本週有望成為賽史首位完成衛冕的選手；曾雅妮、李旻、洪玉霖、洪若華等台灣女將亦全力迎戰，力拚將冠軍獎盃留在台灣。

「台灣大哥大女子公開賽」全程免費入場，歡迎球迷進場觀賽。無法到場的球迷，可透過台灣大哥大YouTube頻道、TLPGA臉書及博斯高球二台收看現場直播。主辦單位同步推出多項社群互動活動，包含冠軍預測、抓拍吉祥物「台灣DUCK」及AI創意賽事迷因徵件，完成任務即可抽mo幣好禮，邀請全民一同關注台巡年度封關盛事。

