台灣大哥大女子公開賽升格國際賽 總獎金加碼至1千萬

台灣大哥大為台灣女子高球選手打造國際級舞台，明(17)日起第九度與台灣女子職業高球協會(TLPGA)共同主辦台巡賽年終封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」，本次與韓國女子職業高球巡迴賽(KLPGA)完成共同認證(co-sanction)，成為唯一台韓雙巡共證的賽事，從區域賽升級成國際比賽，世界積分同步提升，且總獎金加碼至1000萬元，創歷史新高，吸引來自包括台灣、韓國、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，外籍選手更達68名，創賽史紀錄。

同時，本屆贊助企業數成長近6成，對台灣女子高球的支持持續擴大。

「2025年台灣大哥大女子公開賽」今日於彰化台豐球場舉行開球儀式，由台灣大董事長蔡明忠親自主持開球儀式。

蔡明忠表示，台灣大長期關注台灣體壇的永續發展，透過「台灣大哥大女子公開賽」為選手打造世界級舞台。賽事邁入第9年，累計投入近5000萬元獎金，吸引近900人次國內外頂尖選手參賽，逐步奠定台灣女子高球的國際地位。今年賽事再迎里程碑，不但將總獎金加碼至1000萬元，更升格為台巡與韓巡共同認證的國際賽事。

韓巡賽、美巡賽、日巡賽與歐巡賽並列全球四大女子職業高球巡迴賽，透過台韓雙巡共證，賽事強度與影響力大幅提升。

三回合正式比賽將於明日開打，10名旅美、旅日的台灣高球好手將共爭后冠，包含去年在此拿下個人第二座冠軍的台灣一姐徐薇淩（英國公開賽第6），本週全力衝刺；今年10月重返榮耀、相隔11年再奪冠的前世界球后曾雅妮，還有旅美好手李旻、洪玉霖等人，以及旅日名將蔡佩穎、劉嬿參賽，期盼合力抵擋「韓流」壓境，把冠軍獎盃留在台。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞表示，感謝台灣大連續第9年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽，讓比賽的規模與水準每年持續向上提升，尤其是今年比賽的參賽選手競爭強度打破歷來最高紀錄，幾乎網羅台巡賽本季獎金排名前20的高手，更因為TLPGA首次與韓巡共同舉辦雙巡共證比賽，還包括48名韓國選手在內的歷來最多之68名外籍選手，代表台灣大哥大女子公開賽越來越趨國際化，不但讓台灣選手有機會與國際好手切磋交流，更符合台巡賽與國際接軌的長期宗旨。

KLPGA副理事長金美會則表示，KLPGA對於能夠透過台灣大哥大女子公開賽完成與TLPGA的雙巡共同認證，感到相當欣慰。

台灣大表示，此國際級女子職業高球賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。無法親臨現場的球迷，也可以透過台灣大YouTube頻道、TLPGA 臉書、及博斯高球二台，本週四(12月18日)12:30至16:00以及本週五(12月19日)10:00至14:00，觀賞精彩的賽事現場直播。

為鼓勵球迷持續關注這場台巡賽年度封關大賽，將在TLPGA的臉書社群推出「后冠大預測」粉絲抽獎活動，於12月19日賽事第三回合中午12點前，按讚指定貼文並預測冠軍得主，就有機會獲贈mo幣。

台灣大臉書則祭出總計4000元mo幣好禮，號召粉絲鎖定轉播尋找台灣大哥大的吉祥物「台灣DUCK」，觀眾只要成功抓拍或截圖其出現畫面即可參加抽獎。TLPGA更舉辦「一日導演！打造高球小劇場」社群活動，按讚指定臉書貼文，並使用AI工具將賽事照片製作成創意故事或迷因，即可參賽，獲評最佳導演或最佳編劇即可獲得1000元mo幣。

