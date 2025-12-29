台灣大哥大展示3款自研AI工具 助中小企業贏得40%隱形商機

台灣大哥大週一舉辦《OP同行．啟動未來》分享會，總經理林之晨出席並致詞。戴嘉芬攝



為了搶攻中小企業導入AI商機，台灣大哥大今日（12/29）展示由自研大語言模型驅動的3款AI工具包括超級總機、超級店員和金牌教練，可應用於客服、餐廳點菜等需求，協助台灣數百萬店家改善缺工困境。

台灣大哥大今日舉辦「OP同行、啟動未來」分享會，林之晨致詞時指出，台灣處於全球AI生態系最核心，中小企業在未來三至五年將面臨AI升級的「黃金交叉點」。他強調，AI直接關係到「生意接不接得到、人夠不夠用」的經營現實，並呼籲老闆們必須學會用AI來做服務，也要用AI把生意做得更好。

廣告 廣告

他以台灣大直營店為例，一天開門時間僅佔24小時的一半，但在非營業時間，許多消費者仍有各種服務需求，這塊被動放棄的「隱形訂單」比例高達 40%，是影響店家獲利結構的關鍵變數。因此，台灣大推出AI服務的目的，正是要解決中小企業面臨的關鍵缺工議題。

台灣大此次首度展示由自研大型語言模型（LLM）驅動的三款AI工具，包括能守住夜間隱形訂單的「超級總機」（AI 語音預約）、能縮短訂單處理時間並帶動20%營收成長的「超級店員」（AI 點菜），以及負責人才培訓數位化的「金牌教練」（AI Mentor）。

在自研AI工具與強大生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能強勁，「OP 開店包」搭配智慧餐飲解決方案年營收成長高達89%。林之晨強調，台灣大將扮演最佳「AI 陪跑員」，協助中小企業在這場AI升級賽局中贏在起跑點。

此外，為強化店家的能源韌性，台灣大正式取得 Tesla Powerwall 儲能系統的認證安裝廠商資格，提供企業電力備援，確保營運不中斷，並透過智慧儲能系統「削峰填谷」，成為中小企業應對能源挑戰、控管營運成本的最強後盾。

更多太報報導

中華電信：明年啟動北中南「全光」骨幹網路建設

林之晨籲開放本國業者發行「台幣穩定幣」 放大新台幣影響力

電信三雄營收／雙11業績挹注！台灣大哥大躍升11月營收獲利雙冠王