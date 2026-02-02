台灣大哥大攜手亞馬遜 國際OTT平台合作增至4家

台灣大宣布與Prime Video攜手，強勢擴張國際影音平台陣容。圖為台灣大總經理林之晨。業者提供



台灣大哥大今日（2/2）宣布與亞馬遜強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台 Prime Video 電信方案，年約方案每月僅需120元。台灣大表示，此次合作象徵台灣大成功集結 Prime Video、Netflix、Disney+、HBO Max 以及自家 MyVideo，透過台灣大全通路一站式訂閱。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，Prime Video 作為全球串流龍頭之一，憑藉《黑袍糾察隊》、《魔戒：力量之戒》等現象級原創IP，早已成為億萬影迷心中的必看之選。台灣大透過與Prime Video的合作，完成了國際影音陣容的階段性強勢擴張，加上Netflix、Disney+、HBO Max與 MyVideo，不只是匯集多個服務，更是以電信平台聚合者的角色，為用戶串起從網路、平台到內容的完整體驗。

廣告 廣告

Prime Video 致力於提供高品質的韓國影視內容，包含由朴敏英主演、席捲全球爆紅的爽快復仇劇《和我老公結婚吧》；被網友封為人生必看「黑馬神劇」，由高允貞特別出演的《死期將至》；以及朴寶劍退伍後的強勢回歸作《健將聯盟》、浪漫驚悚劇《魔女之吻》等韓劇。針對愛看日劇的觀眾，三月份更將推出改編自經典日劇《冰的世界》。

用戶訂閱 Prime Video 電信方案享71折優惠，年約方案每月僅需120元，以親民價格觀賞強檔電影和優質原創影集。為回饋用戶，即日起至2月28日止，申辦並成功登記，還有機會抽中市價2萬元的Sony智慧聯網顯示器或 Airpods Pro。

更多太報報導

台灣大哥大公布2026年財測 估營收年增5%～7%

電信三雄營收／中華電年營收逾2361億創新高！EPS 4.99元蟬聯營收獲利雙王

台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元