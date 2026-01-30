台灣大哥大斥資9,000萬美元間接參股派拉蒙影業
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大以美金 9,000 萬元 投資英屬維京群島 PACM CPT MEDIA LIMITED，並透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司(Paramount Skydance Corporation)，從事全球影視製作與發行業務一案，已於去年十月經董事會通過相關投資決議，並依法向經濟部投資審議會提出申請，並於前（28）日獲准。後續將依核准內容與相關程序完成相關作業。
投資目的部分，為掌握全球頂級 IP 的參與權，深化國際內容布局。在國際內容平台與影視投資布局上，Paramount+ 為全美前五大 OTT 平台之一，擁有涵蓋好萊塢電影、影集及體育娛樂內容、具全球影響力的完整內容庫。
派拉蒙影業（Paramount Pictures）隸屬於派拉蒙全球（Paramount Global），是全球歷史最悠久的電影製片廠之一。代表作品有《教父》系列 (The Godfather)，《阿甘正傳》(Forrest Gump)，《不可能的任務》系列 (Mission: Impossible)，《變形金剛》系列 (Transformers)，《捍衛戰士》系列 (Top Gun)。
台灣大憑藉近千萬電信用戶基礎、深耕亞太市場的跨區域通路與營運網絡，以及長期與多家國際 OTT 平台合作所累積的發行實務經驗，未來預計與 Paramount+ 展開更深度的策略合作。
Paramount+ 可透過台灣大哥大深化其在亞太市場的內容布局，並以台灣大的 MyVideo OTT 平台 與在地營運優勢為核心，一方面進行亞太地區優質內容的採購與發行，另一方面亦可透過台灣大既有的內容投資與製作經驗，參與具國際潛力之影視內容投資，加速其在亞洲市場的發展。
延伸台灣大「發行商」的核心優勢，發行與通路整合是台灣大的長期強項。過去不論與多家國際 OTT 平台合作，或代理 Riot Games、引進 Perplexity，皆累積跨市場的發行與營運經驗。本次投資延續此一優勢，結合電信通路與用戶規模，持續放大差異化競爭力。
推動台灣內容走向國際市場，透過與國際媒體集團的股權連結，台灣大亦期望為台灣本土優秀影視作品搭建進入國際市場的橋樑，讓台灣影視人才與內容有更多機會進入全球發行體系。
目前國際影音內容製作與投資相關布局部分，影視內容投資包含，透過本次 PACM CPT MEDIA LIMITED 投資案，台灣大期待發揮其在大東南亞地區的市場影響力，協助 Paramount+ 從事全球影視製作與發行業務，加速其在亞洲的發展。近年來，台灣大內容投資成果亦逐步反映於市場表現，例如參與投資之影視作品《陽光女子合唱團》累積票房突破新台幣三億元，進一步形塑涵蓋投資、製作、發行至通路的一站式整合優勢，持續強化在國際內容市場的競爭力。
同時，台灣大亦投資專注亞裔內容的國際基金 AUM Fund 2（美國），參與如《Lucky Lu》等在金馬獎與國際影壇發光的作品，於早期階段接觸具備跨國市場潛力的亞裔優質 IP。
區域 IP 與 ACG 內容開發部分，透過投資日本 REMOW，強化在動畫與遊戲 IP 領域的布局；入股智寶並共同設立回歸線娛樂，擴大日本動畫 IP 的代理、發行與授權服務，已躋身國內前三大動畫代理業者，並持續推進國際市場。
其他人也在看
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 17則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
「華邦電等7檔敢跌就買」專家曝記憶體3大訊號多頭沒死 年前搶賺最肥一波
台股農曆年前進入倒數計時，記憶體族群近期雖出現震盪，但專家明確指出，29日的拉回正是進場布局「快錢」的最佳時機，並強調記憶體多頭格局尚未結束，投資人不應被短期震盪洗出場，把握年節前最後一週多的「瘋狂派對」，鎖定7檔強勢指標股往往獲利最豐厚。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 37則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
ABF載板超熱！欣興衝漲停強噴262億元 「這記憶體」大飆8%寫新天價炸323億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（30）日呈現下行走勢，截至12點30分，加權指數來到32189.80點，跌346.47點或1.0...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 9則留言
【肥貓現形】台塑2024年虧損12億元 董事酬金年增破百萬公司曝原因
證交所今（30）日公告2024年上市公司董事酬金，結果逾百家虧損、但仍發董事酬金。其中，台塑（1301）稅後虧損12.31億元，董事平均酬金則來到197.15萬元，年增逾130萬元，為增幅最高公司。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 10則留言
聯電連開兩天法會！開盤半小時爆逾18萬張大量觸跌停
晶圓代工廠聯電（2303）跌勢延續，今（30）日以65元開出，開盤15分鐘，一度下探至63.1元，重挫逾7%，成交量高達9.8萬張，位居台股之冠。隨著賣壓湧現、漲幅擴大，開盤約半小時一度打到跌停版，鎖在61.6元。Yahoo股市 ・ 16 小時前 ・ 26則留言