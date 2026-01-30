台灣大哥大斥資9,000萬美元間接參股派拉蒙影業

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大以美金 9,000 萬元 投資英屬維京群島 PACM CPT MEDIA LIMITED，並透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司(Paramount Skydance Corporation)，從事全球影視製作與發行業務一案，已於去年十月經董事會通過相關投資決議，並依法向經濟部投資審議會提出申請，並於前（28）日獲准。後續將依核准內容與相關程序完成相關作業。



投資目的部分，為掌握全球頂級 IP 的參與權，深化國際內容布局。在國際內容平台與影視投資布局上，Paramount+ 為全美前五大 OTT 平台之一，擁有涵蓋好萊塢電影、影集及體育娛樂內容、具全球影響力的完整內容庫。



派拉蒙影業（Paramount Pictures）隸屬於派拉蒙全球（Paramount Global），是全球歷史最悠久的電影製片廠之一。代表作品有《教父》系列 (The Godfather)，《阿甘正傳》(Forrest Gump)，《不可能的任務》系列 (Mission: Impossible)，《變形金剛》系列 (Transformers)，《捍衛戰士》系列 (Top Gun)。



台灣大憑藉近千萬電信用戶基礎、深耕亞太市場的跨區域通路與營運網絡，以及長期與多家國際 OTT 平台合作所累積的發行實務經驗，未來預計與 Paramount+ 展開更深度的策略合作。



Paramount+ 可透過台灣大哥大深化其在亞太市場的內容布局，並以台灣大的 MyVideo OTT 平台 與在地營運優勢為核心，一方面進行亞太地區優質內容的採購與發行，另一方面亦可透過台灣大既有的內容投資與製作經驗，參與具國際潛力之影視內容投資，加速其在亞洲市場的發展。



延伸台灣大「發行商」的核心優勢，發行與通路整合是台灣大的長期強項。過去不論與多家國際 OTT 平台合作，或代理 Riot Games、引進 Perplexity，皆累積跨市場的發行與營運經驗。本次投資延續此一優勢，結合電信通路與用戶規模，持續放大差異化競爭力。



推動台灣內容走向國際市場，透過與國際媒體集團的股權連結，台灣大亦期望為台灣本土優秀影視作品搭建進入國際市場的橋樑，讓台灣影視人才與內容有更多機會進入全球發行體系。



目前國際影音內容製作與投資相關布局部分，影視內容投資包含，透過本次 PACM CPT MEDIA LIMITED 投資案，台灣大期待發揮其在大東南亞地區的市場影響力，協助 Paramount+ 從事全球影視製作與發行業務，加速其在亞洲的發展。近年來，台灣大內容投資成果亦逐步反映於市場表現，例如參與投資之影視作品《陽光女子合唱團》累積票房突破新台幣三億元，進一步形塑涵蓋投資、製作、發行至通路的一站式整合優勢，持續強化在國際內容市場的競爭力。



同時，台灣大亦投資專注亞裔內容的國際基金 AUM Fund 2（美國），參與如《Lucky Lu》等在金馬獎與國際影壇發光的作品，於早期階段接觸具備跨國市場潛力的亞裔優質 IP。



區域 IP 與 ACG 內容開發部分，透過投資日本 REMOW，強化在動畫與遊戲 IP 領域的布局；入股智寶並共同設立回歸線娛樂，擴大日本動畫 IP 的代理、發行與授權服務，已躋身國內前三大動畫代理業者，並持續推進國際市場。