台灣大哥大跨國共同出品《幸福之路 Lucky Lu》獲金馬3項大獎

(記者謝政儒綜合報導)第62屆金馬獎頒獎典禮於22日落幕，台灣大哥大展現精準的內容投資眼光，跨國共同出品電影《幸福之路 Lucky Lu》奪下「最佳男主角」、「最佳新導演」及「最佳原創電影音樂」三項大獎。張震憑藉細膩的演技，詮釋一位在異國奮鬥的移民父親，深受評審青睞奪下「最佳男主角」，二度榮獲金馬影帝。張震表示，謝謝這麼好的劇本與拍攝團隊，無論表演如何揣摩與調整，劇組都能精準銜接，讓角色情感被完整呈現，希望大家都能持續走在自己熱愛的道路上，而他也會一直走下去。「最佳新導演」由韓裔加拿大籍Lloyd Lee Choi獲得，拿下個人首座金馬獎。







台灣大MyVideo今年連續6年成為金馬獎電信獨家合作夥伴及官方指定直播平台，直播期間最高同時在線人數較去年成長超過2成。頒獎典禮收視第一名為去年金馬影后鍾雪瑩頒發「最佳女主角」給《地母》范冰冰，由導演張吉安代領並現場連線范冰冰發表感言；其次為日本影帝西島秀俊與桂綸鎂頒發「最佳男主角」給《幸福之路 Lucky Lu》張震；第三名為李安頒發「最佳新導演」給《幸福之路 Lucky Lu》導演Lloyd Lee Choi。



《幸福之路 Lucky Lu》由現居紐約的韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee Choi編導、張震主演，結合成熟的國際製作體系，細膩呈現台裔移民的生命樣貌。今年自全球逾千部作品中脫穎而出入選坎城，並成為釜山影展「Flash Forward」唯一入選的美國亞裔作品，展現台灣大哥大在國際投資領域的精準眼光。評審團表示，《幸福之路 Lucky Lu》改編自個人短片《老樣子》，真實刻畫紐約底層移民的生活境遇敘事功法流暢純熟，情感真摯動人。



《幸福之路 Lucky Lu》主創團隊表示，能奪得金馬獎三項獎項肯定對整個團隊意義重大，感謝台灣大哥大一路支持，從投資到推廣都給予充分信任，讓這個關於家人連結的故事能被更多觀眾看見。製片人Nina Yang Bongiovi(楊詩嘉)表示，她出生於台灣，能在美國製作一部台灣題材的電影並帶回家鄉，別具意義。



台灣大哥大總經理林之晨表示，恭喜《幸福之路》獲金馬獎肯定，台灣大很榮幸能與傑出的國際主創團隊合作。這是台灣大投資拍攝之作品繼第60屆之後，今年第62屆再次榮獲金馬肯定，從2018年深耕影視產業至今，累計投資超過65部影視作品，獲頒27座金鐘、金馬獎以及28項國際大獎，並持續將這些榮耀獻給所有影視工作者。台灣大哥大將為創作者打造「幸福之路」，讓更多好故事被傳遞。



總經理林之晨指出，台灣大哥大深信「文化」與「價值」是人類進步的原力，轉化成「內容」後，則是啟發人心的關鍵觸媒。台灣大支持好作品誕生，就是希望透過好故事能促進理解與交流，帶動人類社會進步。



他進一步表示，全球內容市場中，「跨文化敘事」與「國際合製」已成趨勢。台灣大哥大希望把台灣的經驗及創作能量推向世界，《幸福之路 Lucky Lu 》不僅在金馬獲獎，也登上坎城國際舞台，證明台灣原創故事具備跨越語言與文化的強大力量。



未來，台灣大哥大也將持續扮演「加速器」角色，穩定且長期的投入，成為台灣創作者最堅強的翅膀，透過MyVideo與各大網路平台，讓台灣的好故事能啟發、感動全世界。