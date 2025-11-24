台灣大哥大跨國共同出品《幸福之路 Lucky Lu》獲金馬3項大獎
(記者謝政儒綜合報導)第62屆金馬獎頒獎典禮於22日落幕，台灣大哥大展現精準的內容投資眼光，跨國共同出品電影《幸福之路 Lucky Lu》奪下「最佳男主角」、「最佳新導演」及「最佳原創電影音樂」三項大獎。張震憑藉細膩的演技，詮釋一位在異國奮鬥的移民父親，深受評審青睞奪下「最佳男主角」，二度榮獲金馬影帝。張震表示，謝謝這麼好的劇本與拍攝團隊，無論表演如何揣摩與調整，劇組都能精準銜接，讓角色情感被完整呈現，希望大家都能持續走在自己熱愛的道路上，而他也會一直走下去。「最佳新導演」由韓裔加拿大籍Lloyd Lee Choi獲得，拿下個人首座金馬獎。
台灣大MyVideo今年連續6年成為金馬獎電信獨家合作夥伴及官方指定直播平台，直播期間最高同時在線人數較去年成長超過2成。頒獎典禮收視第一名為去年金馬影后鍾雪瑩頒發「最佳女主角」給《地母》范冰冰，由導演張吉安代領並現場連線范冰冰發表感言；其次為日本影帝西島秀俊與桂綸鎂頒發「最佳男主角」給《幸福之路 Lucky Lu》張震；第三名為李安頒發「最佳新導演」給《幸福之路 Lucky Lu》導演Lloyd Lee Choi。
《幸福之路 Lucky Lu》由現居紐約的韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee Choi編導、張震主演，結合成熟的國際製作體系，細膩呈現台裔移民的生命樣貌。今年自全球逾千部作品中脫穎而出入選坎城，並成為釜山影展「Flash Forward」唯一入選的美國亞裔作品，展現台灣大哥大在國際投資領域的精準眼光。評審團表示，《幸福之路 Lucky Lu》改編自個人短片《老樣子》，真實刻畫紐約底層移民的生活境遇敘事功法流暢純熟，情感真摯動人。
《幸福之路 Lucky Lu》主創團隊表示，能奪得金馬獎三項獎項肯定對整個團隊意義重大，感謝台灣大哥大一路支持，從投資到推廣都給予充分信任，讓這個關於家人連結的故事能被更多觀眾看見。製片人Nina Yang Bongiovi(楊詩嘉)表示，她出生於台灣，能在美國製作一部台灣題材的電影並帶回家鄉，別具意義。
台灣大哥大總經理林之晨表示，恭喜《幸福之路》獲金馬獎肯定，台灣大很榮幸能與傑出的國際主創團隊合作。這是台灣大投資拍攝之作品繼第60屆之後，今年第62屆再次榮獲金馬肯定，從2018年深耕影視產業至今，累計投資超過65部影視作品，獲頒27座金鐘、金馬獎以及28項國際大獎，並持續將這些榮耀獻給所有影視工作者。台灣大哥大將為創作者打造「幸福之路」，讓更多好故事被傳遞。
總經理林之晨指出，台灣大哥大深信「文化」與「價值」是人類進步的原力，轉化成「內容」後，則是啟發人心的關鍵觸媒。台灣大支持好作品誕生，就是希望透過好故事能促進理解與交流，帶動人類社會進步。
他進一步表示，全球內容市場中，「跨文化敘事」與「國際合製」已成趨勢。台灣大哥大希望把台灣的經驗及創作能量推向世界，《幸福之路 Lucky Lu 》不僅在金馬獲獎，也登上坎城國際舞台，證明台灣原創故事具備跨越語言與文化的強大力量。
未來，台灣大哥大也將持續扮演「加速器」角色，穩定且長期的投入，成為台灣創作者最堅強的翅膀，透過MyVideo與各大網路平台，讓台灣的好故事能啟發、感動全世界。
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 15 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 19 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 16 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 5 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 10 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前