台灣大哥大連9年獲運動推手獎 董事長蔡明忠：陪選手登世界舞台
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大自2003年投入體育發展，累計投入資源逾12.5億元，連續9年獲運動部「運動推手獎」肯定；今(9)日再奪最高榮譽「金質獎」及「長期贊助獎」雙項殊榮。台灣大成立「台灣大哥大運動家族」，橫跨10大運動項目、支持25位選手，從訓練到參賽、從選手培育到賽事支持，建立可延續的支持體系，陪伴選手征戰奧運、亞運及國際巡迴賽等世界舞台，獲得評審肯定。頒獎典禮由運動部部長李洋頒發，台灣大資訊長蔡祈岩代表出席領獎；運動家族選手黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻(依加入運動家族時間排序，新聞稿後段將補上其近期賽事亮點)，以及台灣大長期支持的富邦悍將代表球員范國宸、臺北富邦勇士代表球員蔡文誠，共10位選手到場應援，一同見證榮耀時刻。
台灣大哥大董事長蔡明忠表示，體育能提升全民運動風氣，帶動健康生活，促進身心健康；體育賽事更是展現國家與社會韌性的舞台，讓世界看見台灣的拚勁與運動家風範。台灣大長期支持運動，不只是提供資源，更做扎實後盾，讓選手能穩定備戰、放心出賽、獲得最好的成績，達成激勵國人的效果；我們願拋磚引玉，期待更多企業與社會各界一起挺運動、壯大體育能量，陪選手迎戰2026名古屋亞運與米蘭冬奧，讓台灣的競爭力在世界舞台留下清楚旗幟。
頒獎典禮現場，黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻等「台灣大哥大運動家族」選手到場應援，橫跨拳擊、體操、高爾夫與霹靂舞等不同項目同框力挺；富邦悍將代表球員范國宸、臺北富邦勇士代表球員蔡文誠亦到場響應，展現企業支持選手、球隊與賽事同一體系、共同前進的運動能量。多位選手在台下互相加油、擊掌合影，將各自賽場上的拚戰，凝聚成運動家族的共同榮耀，也讓外界看見台灣企業與選手攜手前進國際舞台的向心力。
「台灣大哥大運動家族」選手共25位，橫跨10大運動項目，橫跨網球、高爾夫、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、滑冰與亞帕拉地板滾球，其中13位選手勇闖2024巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得1金3銅的佳績，展現台灣競技實力。台灣大將持續整合資源與訓練支持，陪伴運動家族以更穩定的節奏，迎戰2026名古屋亞運。
「拳擊甜心」黃筱雯於本季World Boxing世界拳擊錦標賽女子54公斤級奪金，寫下年度代表作，近期完成移地訓練後，正全力備戰後續國際賽事，持續調整比賽節奏，並於多站賽事穩定晉級，展現成熟狀態。甫獲「體育運動精英獎」最佳女運動員的黃筱雯表示，長期征戰國際賽事，關鍵在於維持訓練與比賽之間的穩定節奏；感謝台灣大哥大長期支持，讓選手能無後顧之憂備戰、專注每一次訓練，未來也將帶著這份力量持續挑戰自我，實踐「Open Possible 能所不能」。
「鞍馬王子」李智凱於全國運動會完成鞍馬6連霸，並持續於世界盃與世界錦標賽累積高難度出賽經驗，冬訓備戰，年度重點鎖定亞運會與10月的世界體操錦標賽。
「台灣霹靂舞一哥」孫振持續累積國際積分，2025年憑世界排名取得成都世界運動會參賽資格，並於同年首度將霹靂舞列入正式項目的全國運動會中，包辦個人與團體賽3金。1月中旬將出戰WDSF 布里斯本公開賽與Undisputed印度站，持續調整狀態，期盼在亞運舞台展現全新Quake。
桌球小將鄭樸璿2025年國際賽表現亮眼，在WTT突尼斯青少年桌球挑戰賽勇奪U19女單、女雙雙料冠軍。近期雖受右手腕傷勢影響，目前已恢復約八成，正循序加強訓練；接下來將赴歐參加奧地利甲級聯賽，透過實戰調整狀態，並以當選成人國手、入選國家代表隊為今年目標。
「世界拳后」林郁婷目前專注訓練，持續強化體能與技術調整。展望2026年，林郁婷將目標鎖定名古屋亞運金牌，上半年透過2至3場賽事與海外移地訓練調整狀態，比照過往奪金備戰模式，全力迎戰名古屋亞運，力拚再度站上最高頒獎台。
「拳擊女王」陳念琴於WB盃年終總決賽與全國運動會雙雙奪金，並在世界盃與世錦賽站上頒獎台，現已正式進入備戰3月亞錦賽階段，近期將赴海外移地訓練，透過不同強度與風格的對抗累積實戰經驗，全力朝今年亞運目標前進。
「高球好手」洪玉霖於美次巡Central Florida Championship並列第3、台巡聲寶女子公開賽並列第2，去年底賽季結束後短暫調整，元旦起已重返訓練，2月將赴海外集訓備戰新賽季，3月起投入美次巡賽事，目標穩定發揮、力拚LPGA巡迴賽資格，期許以健康狀態完成整季征戰。
「世界貓王」唐嘉鴻於亞洲體操錦標賽單槓奪下生涯首面亞錦賽金牌，並在全國運動會完成團體與單項連霸。去年世錦賽後赴日本移地訓練，目前以調整與防傷為主，自3月起接連出戰世界盃賽事，除持續強化單槓，也逐步恢復全能項目，為亞錦賽、世錦賽及亞運累積整體戰力。
富邦悍將球員范國宸近期完成與球團續約，因感受到球團長期的重視與肯定，決定續留球隊續拚新賽季；臺北富邦勇士隊長蔡文誠則是陣中資歷最深的元老級球員之一，效力期間贏得隊史首座SBL總冠軍、PLG三連霸。台灣大期待他們都能持續發揮影響力，帶領年輕球員成長蛻變，以穩定表現回饋球迷與企業支持，持續為國內職棒、職籃賽事與全民運動風氣貢獻力量。
