台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機

記者李鴻典／台北報導

台灣大宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Taiwan Duck限量版公仔，11月底前再加碼抽Switch 2瑪利歐賽車世界主機與500元mo幣。

台灣大29日將於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5。

Apple新一代AirPods Pro 3也於台灣大同步開賣，首度更新設計採用「多孔聲學架構」，音質大幅提升，採用H2晶片，五種尺寸矽膠耳塞套讓佩戴更服貼，降噪較前代提升2倍、較初代高4倍，並加入AI即時翻譯與心率感測，滿足運動與日常娛樂需求。12月1日起至12月31日，至台灣大直營門市購買配件享每滿1,000元折100元、最高折500元，買AirPods Pro 3加購專屬保護殼享85折起，從裝置到配件一站購齊完整Apple生態圈。

Apple新一代AirPods Pro 3也於台灣大同步開賣。

購買iPad Pro M5搭配台灣大指定5G資費，即享11大優惠，涵蓋AI工具、影音娛樂、雲端遊戲與生活服務等全方位體驗，如「全球最佳AI解惑引擎Perplexity Pro」一年免費、Speak AI Premium Plus 87折起並獨家享33天試用、YouTube Premium最長4個月免費、MyVideo、KKBOX與今周刊各3個月免費，還可獲得「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲」鈦金方案1個月免費、反詐戰警進階方案免費6個月，以及WeMo PASS與USPACE各3個月免費。再推出Disney+快閃優惠，於11月30日前申辦，每月139元起(原價285元)。

購買iPad Pro M5搭配台灣大指定5G資費，即享11大優惠。

於台灣大哥大購買Apple iPad Pro搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間平板意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高1,200元電信帳金回饋及一年個人資安保障，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。

此外，台灣大哥大憑藉電信級數據與研發實力，累積超過18,000小時語音數據，結合領先的在地語音模型與國家級資安防護，自行研發國內首款支援中台英客四種語言混合語音辨識的ASR(Automatic Speech Recognition, ASR)技術，建構從語料、模型到應用，協助企業邁入「落地實戰」，ASR辨識準確率高達97%以上。

AI語音辨識市場成長強勁，申請試用「AI聽寫大哥」超過1,900個企業用戶，季增155%。

台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，隨著企業對AI應用需求快速成長，實用且能落地的解決方案是產業升級的關鍵。台灣大結合自研ASR技術與深厚的在地語言模型優勢，打造出高精準度、高安全性的「AI聽寫大哥」，已累積超過1,900個企業客戶申請使用，產業主要涵蓋製造業、資訊及通訊傳播業以及批發零售業，季增幅高達155%，顯示了市場對AI語音辨識的強勁需求。

遠傳則是即日起正式開賣全新iPad Pro，遠傳更祭出「舊換新加碼再折1,000元」，及遠傳friDay影音、防駭心守護等多項數位服務免費體驗。不論是空機還是綁約皆享全新iPad Pro舊換新加碼1,000元的超值優惠。遠傳加碼提供Spotify首次訂閱用戶4個月免費、遠傳friDay影音2個月免費，以及防駭心守護與來電答鈴3個月免月租等加值服務。

遠傳即日起正式開賣全新iPad Pro，搭載M5晶片，效能與AI大幅提升，入門款記憶體升級至12GB，價格不變更親民。

遠傳同步推出iPad 11與 iPad Air一系列優惠，搭配遠傳心5G指定方案最低只要599元起，輕鬆享受升級iPad與5G飆網的快速體驗。申辦遠傳指定iPad專案，即可將全新AirPods Pro 3以790元或Apple Pencil Pro以0元起帶回家，滿足筆記、繪圖、影音創作或追劇等需求。至遠傳申辦/購買iPad 11、iPad Air，還可以限時優惠價299元加購iPad MQueen超薄平板皮套。同時，遠傳加碼推出iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11享最高500元折扣優惠。

全國電子自11月28日起至12月1日推出年度最受矚目的「BLACK FRIDAY 黑色星期五」強檔加碼活動，活動涵蓋大家電、數位 3C、空調清淨、廚房家電等多項消費者最關心的主力品類。今年黑五優惠較往年更加全面，不僅提供折扣，也加入行動支付銀行點數回饋、品牌月、抽獎活動等多層級回饋。同步結合 11/1–12/14「全民普發 雙抽萬得FOR」活動，額即可參加週週抽 10,000 點會員點數，還有機會抽中 60,000 元免單大獎。

全國電子BLACK FRIDAY登場。

此外，PayEasy透過新聞稿指出，整合17Life系統與PayEasy商品資源，為Richart Life會員打造專屬購物服務。在2025年雙十一電商檔期中，Richart Mart商城展現亮眼成績。今年9至11月蘋果新機上市期間，該商城iPhone手機銷售額突破新臺幣1.4億元，成為本次檔期的矚目焦點。

當各大電商平台以運費補貼、折扣促銷競爭時，Richart Mart商城採取不同策略，透過點數回饋機制，引進多元商品，為Richart Life超過300萬名會員提供專屬購物服務。

