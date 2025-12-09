台灣大哥大MyVideo收視榜單出爐《零日攻擊》及《我獨自升級》奪冠

(記者謝政儒綜合報導)台灣大MyVideo今(9)日公布「2025 MyVideo年度影音排行榜」，並啟動雙12優惠，於momo購物網限時推出四折年卡，只要1,212元即可一次看遍年度話題片單。MyVideo大數據分析顯示今年收視的三大關鍵增長趨勢：首先，動漫館明顯「內容破圈」，除了《鬼滅之刃》等廣受大眾歡迎的人氣動漫，更有多部「美食×日常」內容入榜，觀看人數年增37%；其次，台劇仍以貼近生活、具高度共鳴的題材深受觀眾喜愛，由台灣大出品的《人浮於愛》及《喝酒吧！笨蛋》等內容穩站戲劇館前五名，推升每人觀看分鐘數年增26%；第三，公共議題與調查節目收視顯著上升，如今年引起社會關注的三峽78歲老翁重大車禍期間，帶動《路怒症殺人案》等解析型節目熱播，印證觀眾對優質知識型內容的需求增加。MyVideo同步公布三大館別年度冠軍：《我獨自升級》(動漫館)、《我們回家吧》(節目館)與《零日攻擊》(戲劇館)。整體而言，MyVideo人均觀看次數年增近10%，返利黑卡付費會員數年增45%，展現內容策略與會員經營的成效。



動漫館出現明顯的「破圈」趨勢，觀眾從核心動漫族群擴大至一般大眾。榜首《我獨自升級》以主角從最弱獵人一路覺醒升級的爽感主線搭配高水準動作作畫，成為年度霸權；亞軍《膽大黨》則融合靈異調查、青春曖昧與無厘頭幽默，新一季再度成為封神之作。同時，多部「美食×日常」療癒番如《擁有超常技能的異世界流浪美食家》及《野原廣志 午餐的流派》，以主角尋味、料理療癒的輕鬆節奏受到上班族青睞，成為下班後的「解壓片單」。兩大類型共同推升動漫館觀看人數較去年成長37%。







戲劇館榜單中，台劇持續展現內容黏著力，前10名中占5席。話題劇集《零日攻擊》奪冠，以模擬台海戰爭爆發前的社會百態，深刻的人性描寫與極具張力的劇本，使其成為年度必看神劇；台灣大共同出品《人浮於愛》及《喝酒吧！笨蛋》分列第四、第五，今年入圍金鐘獎的《太太太厲害》與以監獄管理員為主題的職人喜劇《監所男子囚生記》同樣進榜。多元題材貼近在地生活與社會議題，使戲劇館平均每人觀看分鐘數較去年成長26%。華語古裝陸劇《國色芳華》及《長安的荔枝》則以具話題的演員卡司與高討論度穩居TOP10。



節目館仍由實境節目領跑，台灣大共同出品《我們回家吧》，邁入第三季以走訪嘉賓故鄉、真誠互動奪冠；《我們這一攤》透過藝人夜市擺攤的第一線體驗，成功捕捉在地文化魅力。跨國內容方面，BBC EARTH《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》以韓星宋智孝挑戰韓國海女日常生活的真實過程成為亮點。同時，與社會時事呼應的公共議題與調查類節目強勢入榜，《空難事件簿：波音 737Max》、《路怒症殺人案》、《與恐龍共舞》等深度紀錄片入榜，反映用戶在資訊快速堆疊下，更依賴串流平台獲得清晰脈絡與可信內容。



MyVideo年度電影榜呈現「動畫×動作片」雙特色。年度冠軍《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》以延續經典IP魅力，適合闔家大小共賞奪冠；《台北追緝令》、《不可能的任務：最終清算》及《F1 電影版》等好萊塢動作片延續電影高票房及好口碑，展現院線電影在串流影音平台的長尾效應。推動電影館總觀看小時數較去年提升超過41%。