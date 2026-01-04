台灣大哥大OP影音劇院全面升級 0元爽看TCL電視＋聲霸組合
記者李鴻典／台北報導
台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」整合內容、設備、網路、服務，提供一站式套裝，近日升級旗下「OP影音劇院」套裝，用戶以相同專案價格，享受劇院級影音娛樂體驗。「菁英套裝」獨家導入TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」，支援144Hz NRR高更新率，呈現更順暢的動態視覺效果，並搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，透過TCL 獨家開發的聲音聯動技術Tutti Choral，讓電視與Soundbar無縫協作，實現更立體環繞音效，原價近3萬元組合，搭配5G月租999元，專案價0元，適合追求CP值同時重視影音體驗的小資族。
瞄準重視高規格影音設備的都會族群，「OP Sony劇院套裝」提供Sony BRAVIA 3 65型X1 4K HDR Google TV顯示器，並新增兩個實體後環繞喇叭「Sony HT-S60聲霸」，打造更沉浸娛樂體驗，搭配5G月租1,399元，即可以專案價17,990元入手原價逾5萬元套裝，預計將於1月第二週到貨後開賣。
台灣大說明，獨家「OP響樂生活」套裝，提供絕佳網路體驗、獨家影音內容、嚴選旗艦設備、頂規專業服務，涵蓋OP 影音劇院、OP 遊戲玩家、OP 智慧家庭、OP 科技生活4大支線，解決消費者選擇3C產品及串接複雜系統痛點，一站式滿足用戶需求。
在「OP響樂生活」用戶中，選擇5G月租999元以上方案的比例約九成，其中「OP影音劇院」電信獨家精選TCL、Sony等知名品牌設備，並結合台灣大獨家影音多享組、GeForce Now雲端遊戲等多元服務，月租999元起享劇院級體驗，高資費用戶比例更超過九成五，推升ARPU及電信服務成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%，用戶黏著度大幅提升。
「菁英套裝」，全面升級電視與聲霸設備，在家享受更全面的視聽饗宴。最新TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」搭載AiPQ Pro處理器與QLED技術，呈現極致對比與豐富細節，更具備144Hz NRR高更新率，且支援288Hz Game Accelerator（遊戲加速器），提升動態影像與遊戲畫面流暢度與動態清晰度；再搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，結合雙重低音系統與AI Sonic智慧聲場調整，並支援Tutti Choral技術讓電視與聲霸協作演繹，營造動人的聲學空間。
「OP Sony劇院套裝」，內含Sony最新聲霸「BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60)」，擁有實體後環繞喇叭、1,000瓦輸出功率，並結合實體的5.1聲道與Sony獨家「虛擬環繞技術」，提供更加沉浸、無縫環繞的聽覺體驗；搭配套裝內的「Sony BRAVIA 3 65型X1 4K HDR Google TV顯示器」。
台灣大表示，入手「OP影音劇院」套裝搭配指定5G資費，即可以高品質設備與網路暢享全方位娛樂，包含MyVideo、KKBOX前3個月免費體驗、1個月「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲免費遊玩、YouTube Premium 最高前4個月免費試用，以及最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，和Disney+每月最低199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。
即日起至1月29日，搭配門號指定專案或購物滿額，即可參與登記抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；即日起至1月31日止，於myfone網路門市或台灣大哥大APP完成續約，即可參與登記送最高600元myfone online電子禮券；續約升級資費者登記後，再加碼送500元myfone online電子禮券，完成社群好評分享再加碼送200元myfone online電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案用戶，限量登記前10名再享1,000元myfone online電子禮券。
若搭配指定5G資費方案，除可享多元影音串流服務外，亦加贈免費一年的Perplexity Pro(原價6,990元)、「反詐戰警」進階方案6個月免費；配合「減碳行動 智慧移動」系列活動，還有智慧共享電動機車訂閱制服務WeMo PASS，以及智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗。若使用「Open Possible聯名卡」於myfone門市購機，消費滿額即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。
新春優惠登場！中華電信包裝行動、固網寬頻、加值服務及漫遊等優惠，還有機會抽新春好禮。即日起至3月31日止，申辦精采5G月繳1,399元以上，包括SAMSUNG Galaxy A56，與搭載Gemini AI的Google Pixel 10及SAMSUNG Galaxy Tab S11等熱門機型，搭配指定方案即可0元入手；申辦精采5G贈點方案指定資費，最高可享Hami Point 10,000點，持點數於Hami Point點數商城兌換商品就有機會再抽Hami Point 16,888點（1名）及7-ELEVEN虛擬商品卡500元（260名）。
申請HiNet光世代「速在有禮」300M以上指定方案，Panasonic微波爐、LG掃地機器人、象印電子鍋等熱門家電0元帶回家；ASUS旗艦遊戲掌機ROG Xbox Ally X、Nintendo Switch 2強作遊戲同捆包、iPad 11等享加購超值優惠，於網路門市申辦，最高再加碼贈送Hami Point 2,700點。
新春好禮加值服務同步享優惠，即日起至3月31日止，申辦YouTube Premium行動年約方案、Hami Video搭配精選娛樂應用軟體的好康星選方案、Google One加防駭守門員雙享包及LINE貼圖組合等指定雙享年約方案，除方案優惠外，還加碼抽紅包且人人有獎，最高可享Hami Point 688點或行動上網流量券68GB。
此外，中華電信國際漫遊具原號使用、快速開通、免設定、資安保障等優點，享受當地多家電信業者提供的多網支援服務，連線品質更穩定，把握農曆春節9天連假出國旅遊好時機，即日起至2月28日止，透過中華電信網路門市或APP申請任一原號國際漫遊上網方案並完成啟用，就有機會抽中台北東京來回機票(價值約15,391元，共6名)、Hami Point點數回饋最高888點。
