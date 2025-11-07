台灣大塚製藥公司關懷長輩，捐贈八德榮家機能沐浴乳，守護長輩健康。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

台灣大塚製藥股份有限公司秉持關懷社會、回饋鄉里的精神，近日至八德榮譽國民之家捐贈一批機能淨味沐浴乳，期盼讓住民長輩在日常清潔與保養中獲得更佳照顧，並感受到企業的溫暖與關懷。

八德榮家主任酆世俊感謝台灣大塚製藥的善舉，此次捐贈的沐浴乳不僅能提升長輩日常生活舒適度，更傳遞社會各界對榮民前輩的敬意與關懷，讓長輩們安心頤養、樂享健康人生。

台灣大塚製藥表示，榮民長輩們為國家奉獻青春，如今更應獲得良好的照護與尊重，希望藉由此次捐贈拋磚引玉，鼓勵更多企業共同參與公益服務，傳遞社會正能量。

住民長輩在收到物資後，表示產品十分實用與貼心，感謝企業的關懷，讓他們在使用過程中感受到滿滿愛心。此次捐贈不僅增添生活便利，也為榮家注入溫馨力量。

八德榮家表示，台灣大塚製藥係日本大塚製藥集團於台灣設立之子公司，長年以「創造更健康的未來」為使命，致力於醫療用藥、營養補充品及健康保養品的研發與推廣，產品涵蓋醫療、保健及個人護理等領域。公司除在專業領域深耕外，也積極投入企業社會責任與公益活動，持續關注弱勢族群與長者福祉，透過實際行動回饋社會，展現企業「以人為本、關懷社會」的核心價值。