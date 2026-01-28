台灣大好速專案每天54元起、抽7國雙人旅遊 中華電線上點燈抽Hami Point

記者李鴻典／台北報導

農曆春節連假將至，返鄉出遊、宅家追劇與全家同時上網的需求同步升溫。台灣大搶攻春節商機，推出整合5G行動與1Gbps光纖的「好速專案」，主打「一個方案，全家娛樂到位」：「好速成双」每日54元起，贈最高8個月「影音多享組」；「好速加掛」每日34元起，申辦即可享有逾萬元家電與加值服務回饋。申辦上述指定專案，即可參加「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」抽獎活動，符合資格者最高享4次中獎機會，一人中獎、兩人同行暢遊七國。

台灣大搶攻春節商機，推出整合5G行動與1Gbps光纖的「好速專案」。（圖／台灣大提供）

台灣大「好速專案」日付54元起享「影音多享組」8個月免費看 再抽iPhone 17 Pro等好禮

新申辦或續約「好速成双」指定方案，日付54元起即可同時升級5G行動上網與1Gbps光纖上網雙飽，並加贈總價值14,000元、橫跨AI與遊戲的多項加值服務，包括「影音多享組」8個月免費、Perplexity Pro 1年免費等。透過網路門市申辦指定專案，指定區域最高可再享2,300元電子禮券與mo幣回饋；新申辦與攜碼用戶完成登記後，另加贈800元回饋金，並有機會抽中iPhone 17 Pro、iPad 11、AirPods Pro 3等人氣好禮。

「好速加掛」同步推出每日34元方案，申辦指定1Gbps光纖專案，即贈5G行動上網900GB傳輸量，以及市值8,500元的「影音多享組」10個月免費，並可自由選擇精選萬元家電0元帶回；限定區域新申辦「好速加掛」指定專案，再加碼贈送Mesh Wi-Fi 6一台免月租。持「Open Possible」聯名卡於myfone門市繳交電信費，最高享3.5%現金回饋，購機另享2%回饋。

參加「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」活動，即有機會抽中WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟會員國的七國雙人旅遊行程，涵蓋澳洲、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、日本及香港，共抽出12組名額，一人中獎、兩人同行；同時還有Nintendo Switch 2、PS5 Slim及多款智慧家電等娛樂豪禮。

申辦指定「好速專案」，即可參加「躍馬飛騰5GO好運遊七國」抽獎活動。（圖／台灣大提供）

新申辦、攜碼或續約5G月租999元(含)以上指定專案，並於3月3日前完成官網活動頁面登錄，即可獲得「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」1次抽獎機會；申辦月租1,599元(含)以上指定方案，再加碼1次；續約用戶若實付月租費升轉，再加碼1次；同時申辦「好速加掛」並完成竣工者，亦可再獲1次抽獎機會，最高可累積4次抽獎機會。

台灣大寬頻「春節拚網速」 月付799元起追劇不卡

鎖定春節宅家娛樂需求，台灣大寬頻推出「春節拚網速」光纖上網優惠，月付799元起即可升級高速光纖網路，暢看HBO Max熱門韓劇與強檔影劇內容，並可依居家環境需求，最高配置3台Mesh Wi-Fi 6，確保全屋上網穩定不中斷。同步申辦數位有線電視加300元，即可升級A1 Box 4K智慧電視盒，並包含1年HBO Max與MyVideo，再享1年「趨勢守護家」服務。

過年返家，替長輩解決手機與通話的疑難雜症，已成為不少人的例行公事。看準長輩在數位生活中最在意「好用、安全、高 CP 值」，台灣大哥大推出年節孝親一站式服務。從銀髮資費月租最低149 元起、孝親手機與配件優惠，到提供 65 歲以上用戶「反詐戰警」APP 標準方案終身免費、myfone 門市科技顧問服務，與今年第一季推出全新內容的「AI 智慧生活課程」，協助長輩安心用科技、輕鬆過好年，也讓家人更放心。

台灣大自行研發「反詐戰警」APP，針對常見詐騙情境，運用AI即時攔截，並提供65歲以上用戶「標準方案」終身免費。（圖／台灣大提供）

中華電信推小額付款線上點燈 新春祈福享好禮再抽Hami Point

農曆新年即將來臨，許多人都會到廟宇點燈祈福，中華電信與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、鹿港城隍廟及威天宮等全台19家知名廟宇合作，推出小額付款線上點燈服務，讓客戶不受時間地點限制，一鍵就可為自己與家人線上點燈祈福，於指定廟宇點燈可享錢母、祈福吊飾等限量好禮，消費滿800元抽50點Hami Point、滿2,000元抽200點Hami Point，總計超過10,000點Hami Point等你抽。

中華電信與全台19家知名廟宇合作，推出小額付款線上點燈服務。（圖／中華電提供）

其中，鹿港天后宮創建迄今已逾400餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，提供安太歲、安拜斗、光明燈、月老姻緣簿和文昌燈等線上點燈服務，點燈完成後，廟方將寄送天后宮香火袋或天賜良緣御守結緣品，保佑整年運勢順利、幸福安康。

行動帳單代收服務限時優惠，最高抽888點Hami Point

中華電信除提供便利的小額付款線上點燈服務外，也同步推出多項行動帳單代收新春限時優惠，即日起用戶透過行動帳單代收支付App Store、Apple Music、iCloud等服務並完成活動登錄，有機會獲得最高350點Hami Point，2月16日至2月18日連續三日消費任一金額，加碼再抽100點Hami Point；中華電信代收Google Play服務亦推出點數購物金紅包大回饋活動，2月1日至3月31日於Google Play消費滿額最高享15%回饋，2月16日至2月20日春節加抽100% Hami Point點數回饋。

此外，中華電信也針對喜愛影視娛樂的用戶推出限定好康，2月1日至3月31日綁定行動帳單代收Netflix任一方案並完成登錄，即可抽 Hami Point 100點，高級方案用戶再享限量10% Hami Point點數回饋；遊戲玩家綁定PlayStation行動帳單代收，最高可抽888點Hami Point，Hami Point 1點等於1元，可於「Hami Go」兌點商城換購熱門餐廳餐券、過年必備伴手禮等。

