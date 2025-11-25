台灣大孵育海洋知識AI應用平台「AI布魯」
(記者謝政儒綜合報導)台灣永續創新能量正式輸出國際！台灣大哥大基金會「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」孵育的新創團隊BlueTrend藍色脈動，在台灣大提供技術陪跑、雲端資源與研發支援下，升級打造「AI Ocean數據海洋 2.0」，啟動全台首個生成式AI海洋知識平台「AI布魯」(AI Blue)；更在海洋委員會的協助下，正式走出台灣，於帛琉啟動跨境落地應用，累積當地生物數據與研究，同時可用於推薦永續旅程，並從收益中提撥部分為在地賦能，透過消費創造永續行動。台灣大今(25)日發布「AI Ocean 2.0」影片，展現此技術實踐教育、旅遊、研究多元面向的更多可能。
BlueTrend藍色脈動與學術組織「帛琉國際珊瑚礁中心」(Palau International Coral Reef Center，下簡稱PICRC)合作，即日起至2026年3月31日，正式開啟「帛琉公民科學家徵件活動」，邀請世界各地潛水愛好者，將在帛琉海域拍攝的水下生物影像上傳至AI Ocean平台。所有資訊將提供給PICRC進行物種分布、生態監測與研究分析使用，協助建立系統化、可長期更新的帛琉海域生物資料庫，參與者還有機會獲得GARMIN Descent Mk3i、ATMOS MISSION3潛水電腦錶、Problue 浮力袋等獎品。
AI Ocean 2.0核心平台「AI布魯」，是全台首個成功落地海外海域的生成式海洋知識 AI ChatBot，其名稱中的「布魯」取自「Blue」，象徵以AI科技守護海洋。此應用透過生成式AI技術與大型語言模型驅動，運用檢索增強生成(RAG)、少樣本提示(Few-shot Prompting)，與鏈式提示(Chain-of-Thought)等進階演算法，可在10秒內提供物種資訊、背景知識與潛點脈絡。平台整合六大資料來源，包括來自9,500位公民科學家上傳的逾2.1萬筆海洋物種紀錄與照片、涵蓋超過1,700種海洋生物的《海洋博物誌》圖鑑、潛水電腦錶超過10萬筆環境紀錄數據，以及來自政府與研究單位的開源資料等超過70萬字元的海量資料。
自2021年AI Ocean啟動以來，已聚集近萬名公民科學家參與，累積超過2.1萬筆海洋生物照片，曾協助記錄珍稀物種，包含墾丁海域目擊翻車魚、基隆海洋保護區的日本鳶魟、還有外型可愛且珍稀難尋的台灣海洋明星物種「豆丁海馬」等，為AI模型提供大量且真實的在地資料，平台現可辨識逾80種台灣常見海洋物種。
台灣大哥大基金會表示，隨著國際永續發展標準委員會(ISSB)即將發布IFRS S3生物多樣性揭露草案，將使企業、研究機構與政府部門面臨更高的資料要求，包括：資料可追溯、可比較、可更新、可檢驗、具地理與時間一致性。在此趨勢下，台灣大哥大孵育「AI Ocean 2.0」，嘗試發展一套可複製的生物多樣性資料治理模式，以公民參與補足在地物種資料缺口，並納入環境參數、研究文獻等資料，同時在雲端建置可長期維運、可跨國擴張的知識庫，結合生成式AI等技術，期盼此模式能支援未來物種鑑定、棲地敏感度分析、生態風險評估、生態足跡追蹤等S3相關揭露需求。
台灣大哥大基金會與「BlueTrend 藍色脈動」共同拍攝的「AI Ocean 2.0」影片，展現此技術應用於教育、旅遊、研究多元面向的更多可能，同時號召全民共同參與跨境海洋資料蒐集，擴大海洋知識庫的深度與精確度。
「BlueTrend 藍色脈動」創辦人趙健舜表示，自2016年開始創業，持續專注於海洋議題，累積許多伺服器上的質性文章與量化數據，彷彿擁有一座資料礦山，我們一直苦思如何將這些數據轉換為商業價值與社會影響力。2024年生成式AI技術橫空出世，透過台灣大哥大基金會的計劃支持，彷彿給我們一把鏟子，有更多勇氣與資源從這座礦山挖掘並驗證「AI布魯」，涵蓋永續旅遊、教育推廣到科學研究的應用可行性。期許未來能與更多政府單位、潛水旅遊業者及研究機構攜手，針對不同地區與需求，導入以「AI布魯」為基礎，共創最適時、適地的AI解決方案，創造兼具永續影響力與經濟效益的海洋行動。
台灣大哥大基金會表示，「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」將持續陪跑具永續使命的新創團隊，協助創意從台灣出發、跨境落地、擴大國際影響力。「AI Ocean數據海洋 2.0」在帛琉落地應用只是起點，期待未來與更多國際組織、研究院校、潛水旅遊業者共同打造跨國海洋保育的全新模式，讓科技成為守護海洋的共同語言。
