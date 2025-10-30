台灣大學全面捍名！ 告「台大運輸」獲判賠100萬元

台北市 / 綜合報導

「台灣大學」是國內頂尖學府，聲名遠播且形象正面，吸引坊間許多業者使用「台大」取名。近年校方積極捍衛校名，先前才狀告「台大補習班」，雙方去年和解且補習班改名，這回又告上「台大運輸」公司，一審智慧法院判賠100萬並改名，不過因為部分訴訟遭駁回，校方決定再提上訴。

國立台灣大學是國內頂尖學府，培育各領域專業人才，學生們積極向學拚功名，校方也沒閒著，訴諸法律捍衛校名，台大補習班招牌高高掛，曾打著「來台大、上台大」口號作為廣告標語，被台灣大學告上法院，去年底雙方和解、補習班改名，但商標爭議一波未平一波又起。

這回延燒到運輸業，台灣大學今年向台大運輸公司，求償600萬元，告上智慧法院。台大運輸商標是1993年取得，台灣大學則是2002年才取得，台大運輸主張註冊時間早，且雙方業務領域截然不同。

台灣大學則主張，學校工學院在機械車輛運輸等領域具有極高知名度，恐誤導消費者，最後法院認為，運輸公司僅以「台大」作為特取名稱，違反商標法判賠100萬，運輸公司也更名為大台運輸，而台灣大學因為部分訴訟遭駁回，也決定再提出上訴。

律師蔣昕佑說：「台大(台灣大學)因為基本上它本身知名度，應該算是滿高的，如果你要使用「台大」這樣子的文字，那確實很有可能會侵害到，所謂台大(台灣大學)的權利。」

而台灣大學除了法律行動也頻頻註冊商標，包括校徽和校名以及中文兩種不同寫法的台大，甚至英文的NTU等單詞，共註冊約300個商標。律師蔣昕佑說：「商標其實是一個你如果說越維權的話，它的以後保護的範圍就越完整，越專屬於你的權利。」

針對商標權訴訟，台灣大學回應TGA，若發現有違規使用商標，校方會先去函要求撤換，品牌形象是師生多年來努力累積，價值不亞於國際知名企業，不可由他人任意攀附營利，台灣大學展現決心不退縮要捍衛校名到底。

