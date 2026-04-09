台灣大學土木館開箱 建築、空間與永續的再構思

撰文｜蔡哲明 圖片來源｜台灣大學土木工程學系呂良正教授

在快速變遷的都市與校園發展中，老舊建築的去留與轉型，往往成為檢視設計價值的重要課題，相較全面拆除重建，如何藉由設計介入，使得既有建築得以延續功能、回應當代需求，承載未來想像，已經成為具挑戰性的議題。台灣大學土木館的整修與設計，正是一個從「修補」走向「轉釋」的典型案例，不僅關乎建築外觀的更新，更是深入觸及空間的使用、教育實踐與永續理念的整合，呈現設計如何在有限條件下，創造出多層次且深遠影響。

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台灣大學土木館外觀（圖片來源：台灣大學土木工程學系呂良正教授）

外在建築 歷史紋理與當代語彙再編織

台灣大學土木館的整修及設計，並未選擇徹底全面翻新，而以「修復與轉譯」作為核心策略，保留既有建築的歷史紋理，同時帶入當代設計語彙，使其能在新舊之間取得平衡。入口大門的重新設計，即是象徵性的開端，透過比例、材質以及細部構成調整，使得原本老舊的構件轉為具有識別性的空間節點，能讓建築外觀不單只是結構外殼，更是時間與文化載體。

台灣大學土木館大門（圖片來源：台灣大學土木工程學系呂良正教授）

另外，立面整修不僅處理老化及滲水問題，同時重新梳理外牆材料與管線規劃，使得建築回歸清晰且有秩序的視覺狀態。這類設計並非追求華麗，而是透過「節制」展現建築本身，呈現一種樸實而內斂的純粹美感。值得注意的是，設計者透過象徵裝置，例如浮雕意象，將土木工程的專業內涵轉化，成為可被閱讀的外部語言，使得建築外觀充滿知識與文化。

土木館浮雕的土木意象 仿效觀音山與關渡大橋（圖片來源：台灣大學土木工程學系呂良正教授）

內在空間 學習場域與空間敘事的共構

土木館外觀形塑了第一印象，內部空間則決定了使用者的共同經驗，整體空間設計，不僅回應基本機能，更而承載教育理念的逐一轉變。透過重新規劃動線、改善設備配置以及提升環境品質，使得空間不再只是容納活動，而能促進互動與學習的媒介平台。特別是在工程教育強調「做中學」的風氣下，空間被賦予更為積極角色，開放式展示區、模型製作空間與討論場域整合，使得學生得以在實作與交流中理解。空間此時不僅支援教學，更是參與教學，成為人才養成的第一現場。

Keystone 課程（圖片來源：台灣大學土木工程學系呂良正教授）

另外，內部空間也透過視覺元素與設計細節承載敘事，例如圖像化的設計手法、具象徵意義的裝置與歷史痕跡的保留，讓空間具有層次感與記憶性。學生在日常穿梭其中，不僅可以促進學習活動，也在無形中與建築歷史與專業文化產生共鳴。

永續概念 從材料再生到價值延續的再思考

在當代建築觀點中，永續已從附加條件轉為核心要點，土木館的改造案例凸顯，永續不僅關乎節能科技，更是一種整體性的設計手法。關鍵是如何在更新過程中，兼具資源節約、歷史保存以及使用效率。例如在立面整修過程中，未有全然捨棄既有材料，而是利用選擇性保留及再利用，創造「新中有舊」的設計概念。不僅降低了建築廢棄物的產生，也在視覺與精神層面延續舊有記憶，使得建築成為時間累積的具體見證。

土木館大門外磨石子地坪設計與施工（圖片來源：台灣大學土木工程學系呂良正教授）

此外，對於設備與基礎設施的全面優化，例如重新配置管線與空調系統，也提升了整體使用效率與環境品質。這類潛在設計雖不易被察覺，卻已直接影響建築的長期運作以及維護成本，成為永續設計不可或缺的一環。深入來看，永續在教育價值的延續上，運用設計思維融入課程空間，使得建築成為培養未來工程人才的空間，形成一種跨世代的知識循環。當建築不僅能被使用，更能啟發與傳承，永續意義才得以真正實現。

台灣大學土木館的改造並非單一成果，而是一連串關於建築、空間以及價值的深層對話，從外在形象的再塑，到內在空間的重建，再到永續理念的落實，設計不僅成就了建築本身，也重新定義了建築與人、時間、環境之間的共生關係。

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