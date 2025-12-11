大學籃球員撞名《咒術迴戰》反派「夏油傑」爆紅，網友朝聖：全吸收就能打NBA

台灣大專籃球聯賽（UBA）健行科技大學籃球隊，在昨日（10）於官方社群粉專介紹大一新生陣容，其中一位來自宜蘭南澳的後衛球員「夏友杰」，因姓名讀音與日本人氣動漫《咒術迴戰》中的人氣角色「夏油傑」相似，意外引爆網路話題，讓網友笑稱：「把所有球員吸收掉，就可以打NBA了」

因為名字相似在一天內爆紅。（圖源：FB健行科技大學籃球隊／『呪術廻戦』アニメ公式 編輯合成）

健行科技大學籃球隊的該則球員介紹貼文，在公開後短時間內獲得超過 3,900 個讚，大批動漫迷紛紛湧入留言區「朝聖」，讓原本單純的球員官宣變成了迷因集散地。網友創意無極限，結合動漫劇情大玩特玩各種梗，由於原作中夏油傑擁有「咒靈操術」並以此吸收和操控咒靈，網友便幽默表示：「把所有球員吸收掉，就可以打 NBA 了」、「投出去的不是籃球，是咒靈操術極之番」，甚至有人戲稱隊友是「特級籃球員」怎麼可能會輸。此外，也有網友拿原作中的經典台詞與設定開玩笑，像是「人家是義大，他是大義」、「可以不要跟你的摯友吵架嗎」場面相當熱鬧。

事實上，這並非夏友杰首度因名字引發關注。有眼尖網友翻出早在 2025 年 2 月，當他還身披錦和高中戰袍征戰 CXL 賽事時，就曾在 Threads 上掀起一波討論。當時便有網友引用《咒術迴戰》劇情開玩笑稱：「看來五條還是下不了手啊」、「由我六眼所顯示的情報，全部都顯示你就是夏油𠎀， 但是，我的靈魂否定了這一點，你到底是誰？」證明這位籃球好手在踏入大學戰場前，就已因爲這名字在網路上小有名氣。