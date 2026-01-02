台灣大宣布OP影音劇院價格不變全面升級

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」整合內容、設備、網路、服務，提供一站式套裝，今(2)日宣布大幅升級旗下「OP影音劇院」套裝，用戶以相同專案價格，享受劇院級影音娛樂體驗。「菁英套裝」獨家導入TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」，支援144Hz NRR高更新率，呈現更順暢的動態視覺效果，並搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，透過TCL 獨家開發的聲音聯動技術Tutti Choral，讓電視與Soundbar無縫協作，實現更立體環繞音效，原價近3萬元組合，搭配5G月租999元，專案價0元，適合追求CP值同時重視影音體驗的小資族。



瞄準重視高規格影音設備的都會族群，「OP Sony劇院套裝」提供Sony BRAVIA 3 65型X1 4K HDR Google TV顯示器，並新增兩個實體後環繞喇叭「Sony HT-S60聲霸」，打造更沉浸娛樂體驗，搭配5G月租1,399元，即可以專案價17,990元入手原價逾5萬元套裝，預計將於1月第二週到貨後開賣。







台灣大獨家「OP響樂生活」套裝，提供絕佳網路體驗、獨家影音內容、嚴選旗艦設備、頂規專業服務，涵蓋OP 影音劇院、OP 遊戲玩家、OP 智慧家庭、OP 科技生活4大支線，解決消費者選擇3C產品及串接複雜系統痛點，一站式滿足用戶需求，升級千萬用戶價值體驗。



在「OP響樂生活」用戶中，選擇5G月租999元以上方案的比例約九成，其中「OP影音劇院」電信獨家精選TCL、Sony等知名品牌設備，並結合台灣大獨家影音多享組、GeForce Now雲端遊戲等多元服務，月租999元起享劇院級體驗，高資費用戶比例更超過九成五，推升ARPU及電信服務成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%，用戶黏著度大幅提升。



「菁英套裝」，全面升級電視與聲霸設備，在家享受更全面的視聽饗宴。最新TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」搭載AiPQ Pro處理器與QLED技術，呈現極致對比與豐富細節，更具備144Hz NRR高更新率，且支援288Hz Game Accelerator（遊戲加速器），提升動態影像與遊戲畫面流暢度與動態清晰度；再搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，結合雙重低音系統與AI Sonic智慧聲場調整，並支援Tutti Choral技術讓電視與聲霸協作演繹，營造動人的聲學空間。



「OP Sony劇院套裝」，內含Sony最新聲霸「BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60)」，擁有實體後環繞喇叭、1,000瓦輸出功率，並結合實體的5.1聲道與Sony獨家「虛擬環繞技術」，提供更加沉浸、無縫環繞的聽覺體驗；搭配套裝內的「Sony BRAVIA 3 65型X1 4K HDR Google TV顯示器」，在家就能享受影院級的震撼感受。



台灣大為用戶打造豐富影音、遊戲等加值服務，入手「OP影音劇院」套裝搭配指定5G資費，即可以高品質設備與網路暢享全方位娛樂，包含MyVideo、KKBOX前3個月免費體驗、1個月「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲免費遊玩、YouTube Premium 最高前4個月免費試用，以及最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月320元(原價505元/月)，和Disney+每月最低199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。