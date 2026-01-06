台灣大專女性教師占比低於英美 教育部推性別主流化

（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大專女性教師占比為37.12%，與韓國差不多，但仍低於美國、英國、德國。教育部持續推動「性別主流化」政策，讓各校提供培力機制，打造性別平等治理模式。

根據教育部最新統計（113學年度），大專女性教師占37.1%，但若以級別區分，教授女性占25.7%，副教授占38.6%，助理教授占40.8%，講師占57.2%，顯示級別越高，女性占比越低。

教育部彙整國際主要國家大專女性教師占比（2022年），台灣高於日本（29.8%），和韓國（37.3%）接近，但仍比不上歐美國家，例如德國（41.2%）、英國（47.2%）、美國（51.3%）。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實性別平等價值，持續推動「性別主流化政策」，確保不同性別都能獲得平等的資源和參與機會，各項法案、計畫在決策前，都要評估對不同性別的影響。

以中山醫學大學為例，校內有醫學、健康照護等專業系所，近年透過跨單位合作，將性別分析納入課程內容調整、校務規劃等，提升決策的性別友善度。

彰化師範大學則系統檢視校級委員會與主管結構性別比例，結合性別預算工具（指透過統計分析和影響評估，調整資源分配，以達成性別平等），以及校內工作坊等方式，逐步建立跨單位合作模式。

教育部委託台灣大學設立資源中心，以夥伴學校模式協助各校建立機制，透過統計、分析和評估，強化校內政策的性別敏感度。近年參與計畫校數逐年增加，性別主流化已由試辦性質，轉為校內常態治理流程。（編輯：李亨山）1150106