台灣大尾牙 蔡明忠：Agentic AI驅動下波成長

（中央社記者江明晏台北27日電）台灣大今天舉行年終餐會，董事長蔡明忠表示，Agentic（代理式）AI將驅動下波成長，截至11月，台灣大個人、企業客戶與中小企業3項服務繳佳績，中小企業業務毛利雙位數勁揚；GMI Cloud與NVIDIA打造AI Factory，就座落在台灣大AIDC，成為驅動亞太AI基礎設施引擎。

台灣大哥大今天在南港展覽館舉行「2025台灣大年終餐會」，以「AI超人力．永續大可飛」為主題，席開超過500桌，董事長蔡明忠與經營團隊準備總額超過新台幣千萬元的獎金紅包。

廣告 廣告

蔡明忠表示，2025年啟動的「超人計畫」已超標達成，目前已有近7成員工在日常工作中導入AI與RPA（機器人流程自動化），顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度。他期許員工在2026年加速期持續進化，「成為AI的主人，而非工具的奴役」，這才是真正的「AI超人力」；Agentic AI將驅動下波成長。

蔡明忠指出，2025年是台灣大哥大Telco加Tech策略開花結果的關鍵年，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能。今年11月，台灣大營收與獲利雙居業界之冠，月租用戶退租率降至0.57%的歷史新低，電信營業利益亦年增近2成，中小企業相關業務毛利強勢成長。

新科技事業逐步成台灣大成長引擎，台灣大說明，第3季營收年增達11%，布局涵蓋品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3以及電動車充電服務等多元領域，品牌電商營收爆發性成長、電信金融與智慧家庭成長均近8成。台灣大虛擬資產交易所TWEX每月註冊用戶數持續保持雙位數成長，不僅有企業主投入千萬元資金購入比特幣，更有超過7成的用戶以小額投資為主，扮演產業「破圈」推手。

台灣大提到，智慧移動（Taiwan Mobility）布局則攜手策略投資業者USPACE，擴大海外版圖，日本市場營收年增達115%。台灣大持續強化長期競爭基礎，財務團隊完成百億元可轉債發行，優化資本結構並加速策略投資布局。台固媒體專注家用寬頻市場，在產業逆風下仍維持健康表現。

此外，面對AI時代帶動的高運算需求，台灣大強調，攜手Vantage於桃園龜山共同開發AI Data Center，GMI Cloud與NVIDIA斥資逾160億元打造AI Factory，就座落在台灣大AIDC，其Data Module模組化設計，支援客戶快速布署商轉，透過最新液冷散熱技術，成為驅動亞太區域AI基礎設施的核心引擎。（編輯：張若瑤）1141227