台灣大布局全球影視 斥資逾28億間接投資美國派拉蒙

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大以9000萬美元間接投資美國派拉蒙天舞公司，布局全球影視製作與發行市場，獲投審會核准。台灣大表示，未來雙方可深度策略合作，台灣大盼藉此掌握全球IP參與權、延伸台灣大發行商優勢、推動台灣內容走向國際。

經濟部投資審議司28日召開投資審議會，通過4件對外投資案，其中包括台灣大哥大以9000萬美元，折合新台幣約28.29億元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA公司，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance），布局全球影視製作與發行市場。

廣告 廣告

台灣大今天回應表示，該案已於去年10月經董事會通過相關投資決議，並依法向經濟部投資審議會提出申請，並於今年1月28日獲准，後續將依核准內容與相關程序完成相關作業。

針對投資目的，台灣大表示，有3大關鍵原因，第一，掌握全球頂級IP的參與權，深化國際內容布局，在國際內容平台與影視投資布局上，Paramount+為全美前5大OTT平台之一，擁有涵蓋好萊塢電影、影集及體育娛樂內容、具全球影響力的完整內容庫。

台灣大表示，有近千萬電信用戶基礎、深耕亞太市場的跨區域通路與營運網絡，以及長期與多家國際OTT平台合作所累積的發行實務經驗，未來預計與Paramount+展開更深度的策略合作。

台灣大認為，Paramount+可透過台灣大哥大深化其在亞太市場的內容布局，並以台灣大的My Video OTT平台與在地營運為核心，一方面進行亞太地區內容的採購與發行，另一方面也可透過台灣大既有的內容投資與製作經驗，參與投資具國際潛力的影視內容，加速在亞洲市場的發展。

第2，延伸台灣大「發行商」的核心優勢，台灣大表示，發行與通路整合是台灣大的長期強項，過去不論與多家國際OTT平台合作，或代理Riot Games、引進Perplexity，皆累積跨市場發行與營運經驗，投資延續此一優勢，結合電信通路與用戶規模，持續放大差異化競爭力。

第3，推動台灣內容走向國際市場，透過與國際媒體集團的股權連結，台灣大也期望為台灣本土影視作品搭建進入國際市場的橋梁，讓台灣影視人才與內容有更多機會進入全球發行體系。

台灣大表示，透過PACM CPT MEDIA LIMITED 投資案，台灣大期待發揮其在大東南亞地區的市場影響力，協助Paramount+從事全球影視製作與發行業務，加速其在亞洲的發展。

台灣大表示，近年來，內容投資成果逐步反映市場表現，例如參與投資的影視作品「陽光女子合唱團」，累積票房突破新台幣3億元，同時，台灣大也投資專注亞裔內容的國際基金AUM Fund 2（美國），參與如Lucky Lu等在金馬獎與國際影壇發光的作品。台灣大也透過投資日本REMOW，強化在動畫與遊戲IP領域的布局；入股智寶並共同設立回歸線娛樂，擴大日本動畫IP的代理、發行與授權服務，躋身國內前3大動畫代理業者，持續推進國際市場。（編輯：蘇志宗）1150130