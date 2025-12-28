台灣大席開500桌撒千萬紅包 蔡明忠疾呼「要成為AI的主人！」

台灣大董事長蔡明忠昨（27）晚出席「2025 台灣大年終餐會」。（台灣大提供）

選在昨（27）晚，台灣大於南港展覽館席開500多桌舉辦「2025 台灣大年終餐會」，台灣大董事長蔡明忠期許同仁在2026年持續進化，並道出所有職場人對於人工智慧（AI）的擔憂與恐懼，他表示：「我們要成為 AI 的主人，而非工具的奴役。」這才是真正的「AI 超人力」。

「2025台灣大年終餐會」加碼以餐會模式舉行，席開超過 500多桌，蔡明忠董事長與經營團隊更準備了總金額超過新台幣千萬元的獎金紅包，並期許台灣大同仁們「馬年馬到成功」。

蔡明忠於開場致詞時指出，2025年是台灣大「Telco＋Tech 」策略開花結果的關鍵年，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能。

根據台灣大統計，2025年前11個月電信 EBITDA已突破 30 億元，電信營業利益亦年增近2成，顯示營運品質與獲利結構同步優化，其中又以中小企業相關業務毛利展現強勢成長態勢，同時強調，新科技事業已逐步成為台灣大的重要成長引擎。

