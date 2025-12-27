台灣大年終餐會席開逾5百桌 蔡明忠：Agentic AI 驅動下一波成長
台灣大哥大昨(27)日在南港展覽館盛大舉行「2025 台灣大年終餐會」，席開超過500桌，董事長蔡明忠與經營團隊更準備了總額超過千萬元的獎金紅包，並期許同仁「馬年馬到成功」。
蔡明忠致詞時指出，2025年是台灣大「Telco＋Tech」策略開花結果的關鍵年，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能。今年 11 月，台灣大營收與獲利雙雙位居業界之冠，月租用戶退租率降至0.57%的歷史新低。
另外，搭配聚焦差異化方案的行銷策略，帶動電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成，顯示營運品質與獲利結構同步優化。其中，中小企業相關業務毛利展現強勢成長態勢，展現賦能台灣產業數位轉型的強大能量。此外，直營、加盟、客服與數位四大通路通力合作，在環境挑戰下由虛擬通路強力補位，維持續約動能。
蔡明忠表示，2025年啟動的「超人計畫」已超標達成，目前已有近七成同仁在日常工作中導入AI與RPA，顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度。他期許同仁在2026年加速期持續進化：「我們要成為AI的主人，而非工具的奴役。」這才是真正的「AI超人力」。
在網路建設方面，台灣大憑藉業界最大100MHz 3.5GHz 5G黃金頻寬之技術優勢，於最新OpenSignal評測一舉奪下「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G語音應用體驗」及「可用率」共四項冠軍。尤其在最能反映日常娛樂品質的「整體影音體驗」項目中，台灣大成為全台唯一獲獎的電信業者。
蔡明忠表示，OpenSignal評測來自千萬用戶的真實數據，證明台灣大專注於用戶體驗的網路建設與優化，已成功轉化為用戶在日常使用的真實感受。目前台灣大實測5G下載速率已破2Gbps，延遲最低僅10毫秒，且5G偏鄉人口涵蓋率已提升至99.17%，持續縮短數位落差。
年終餐會開場由總經理林之晨領軍經營團隊登台演唱《再出發》與《離開地球表面》，瞬間點燃全場氣氛；隨後由實力派歌手丁噹、人氣樂團告五人，以及 Fubon Angels 李雅英帶來熱力演出。
