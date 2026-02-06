台灣大廠驚傳裁員！百餘人年前失業 勞工局啟動勞檢

信昌化工林園廠關閉並大規模裁員。（圖／翻攝Google map）





台灣石化大廠、長春集團旗下信昌化工近日驚傳高雄林園廠關閉並大規模裁員，百餘名員工在農曆年前面臨失業困境，對此高雄勞工局也啟動勞檢。

勞工局啟動勞檢

據了解，信昌化工林園廠原約有180餘名員工，此次大規模裁員後，僅剩約50至60人，許多員工都在農曆年前收到資遣通知。對此，高雄市勞工局表示，去年底就已經掌握到信昌林園廠產線停擺超過2個月，並於去年12月31日到場訪談廠長並說明相關法令。

勞工局指出，信昌化工今年初已經和員工溝通公司營運狀況，也提出部分人力留任、轉調、優退、優離等調整方案，勞工局強調，會派員至廠區進行勞檢，如查有事業單位違法損及勞工權益，將依法裁罰並予糾正。此外，勞檢處也已入場加強檢視廠區停止作業期間相關設備、管路安全維護狀況，確保場域安全。

信昌化工背景

信昌化工資本額高達40億元，是國內首家酚、丙酮系列產品的專業製造商。該公司原屬台泥集團石化事業，後轉售予長春集團，成為其重要子公司。值得注意的是，信昌化工在2023年才斥資77億元於高雄林園區建置智能工廠，如今卻傳出大規模裁員，令人不剩唏噓。

更多東森新聞報導

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

快訊／威力彩二獎1428萬一注獨得 獎落高雄

加個油就中獎！3名幸運兒爽中200萬發票 獎落2縣市

