台灣大影音多享組12 月加碼 集結四大跨平台強檔

(記者謝政儒綜合報導)OTT 平台百家爭鳴，卻也帶來「App 散落、帳單散亂、續約日期難管理」的訂閱焦慮。台灣大哥大獨家「影音多享組」服務，成功化繁為簡，帶動 11 月銷量強勢年增 40%，其中 5G 用戶占比高達 88%，顯見高速網速搭配「一站式管理」已成數位生活主流。為回應市場熱度，台灣大祭出 12 月限定加碼：即日起至 12 月 31 日，申辦「影音多享組」即可一站式享有包含Netflix、Disney+、HBO Max 與 MyVideo 等四大平台組合，方案最低月付 290 元起。用戶無需向各平台分別申請刷卡，透過台灣大單一帳單即可輕鬆購足與管理，登記再享 mo 幣 12% 回饋，有效降低訂閱管理門檻，隨著電信帳單一併支付，訂閱管理更直覺、更省時間成本。



針對現代消費者常面臨跨OTT平台切換繁瑣、帳單分散等痛點，台灣大哥大「影音多享組」提供整合式最佳體驗。用戶透過台灣大電信帳單，即可一站式輕鬆訂閱Netflix全球現象級實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季、Disney+ 獨家首播的玄彬回歸大作《韓國製造》，以及 HBO Max年度鉅片《不可能的任務：最終清算》等全球指標強檔。所有訂閱費用統一整合於台灣大電信帳單中，不僅終結過往每月核對多筆卡費的困擾，更讓訂閱狀態一目瞭然，展現台灣大貼近用戶需求、化繁為簡的科技生活圈整合實力。



台灣大哥大數據顯示，高達 88% 的「影音多享組」申辦者為 5G 族群，顯示 5G 高頻寬、低延遲特性，已是滿足跨平台追劇需求的關鍵基礎。無論是觀賞 Netflix 的《怪奇物語 5》最終章，或是 MyVideo 獨家出品的都會愛情劇《何百芮的地獄戀曲》第二季，台灣大 5G 網路皆能提供穩定流暢的高畫質視聽享受，搭配 12 月加碼優惠，12月31日前，申辦「影音多享組」最低月付290元起，登記再送 mo幣12%回饋。讓用戶以最精省的資費與最高效的管理方式，盡享海內外影視大作。