台灣大影音多享組290元看四大OTT平台 OVO推小天王K歌投影機

記者李鴻典／台北報導

OTT 平台百家爭鳴，卻也帶來「App 散落、帳單散亂、續約日期難管理」的訂閱焦慮。台灣大哥大宣布，獨家「影音多享組」服務，成功化繁為簡，帶動 11 月銷量強勢年增 40%，其中 5G 用戶占比高達 88%，顯見高速網速搭配「一站式管理」已成數位生活主流。台灣大祭出 12 月限定加碼：即日起至 12 月 31 日，申辦「影音多享組」即可一站式享有包含Netflix、Disney+、HBO Max 與 MyVideo 等四大平台組合，方案最低月付 290 元起。

廣告 廣告

12月31日前申辦台灣大獨家「影音多享組」服務，最低月付290元起，登記再送mo幣12%回饋。

針對現代消費者常面臨跨OTT平台切換繁瑣、帳單分散等痛點，台灣大哥大「影音多享組」提供整合式最佳體驗。用戶透過台灣大電信帳單，即可一站式訂閱Netflix全球現象級實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季、Disney+ 獨家首播的玄彬回歸大作《韓國製造》，以及 HBO Max年度鉅片《不可能的任務：最終清算》等全球指標強檔。所有訂閱費用統一整合於台灣大電信帳單中，不僅終結過往每月核對多筆卡費的困擾，更讓訂閱狀態一目瞭然。

台灣大哥大說明，數據顯示，高達 88% 的「影音多享組」申辦者為 5G 族群，顯示 5G 高頻寬、低延遲特性，已是滿足跨平台追劇需求的關鍵基礎。無論是觀賞 Netflix 的《怪奇物語 5》最終章，或是 MyVideo 獨家出品的都會愛情劇《何百芮的地獄戀曲》第二季，台灣大 5G 網路皆能提供穩定流暢的高畫質視聽享受，搭配 12 月加碼優惠，12月31日前，申辦「影音多享組」最低月付290元起，登記再送 mo幣12%回饋。

台灣大哥大強調，持續拓展「超 5G」生活版圖，全方位升級用戶的年末數位生活。推出果粉限定優惠：台灣大月租型用戶限定獨享 Apple One 免費體驗2個月（價值 780元），12月31日前訂閱加碼抽1,000元mo幣，一次包辦音樂、遊戲、影音與雲端空間；單購 Apple Music 則享買 1 送 2 超值優惠，週週再抽mo幣500元。

台灣大用戶首次訂閱「天下全閱讀」享前3個月免訂閱費，現省870元。

在知識閱讀方面，用戶首次訂閱「天下全閱讀」享前3個月免訂閱費(現省870元)，搶先閱讀《經濟學人 2026 全球大趨勢》特刊與第838期《2026 經濟大預測》；首次訂閱「今周刊APP」數位訂閱服務，可享免費體驗3個月(現省 750 元)，掌握明年景氣脈動，讓用戶在享有豐富數位內容的同時，也能實現最高性價比的生活風格。

創新品牌 OVO宣布銷售破億話題投影機「OVO小蘋果」長大、變好聽──「OVO小天王」K歌投影機上市，畫質、亮度、性能全面升級。跨域攜手親子天下旗下「親子學」推「親子學習閨蜜機」，更護眼、更沉浸，家中各個角落或庭院陽台都能成為學習場域！OVO百吋K歌投影機、親子學習閨蜜機共 7 款機型，一次亮相，三大通路燦坤、momo、PChome 再加碼專屬優惠，即日起至 12 月 25 日陸續登場。

OVO小天王K歌投影機U11。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO 自推出首款智慧投影機「無框電視」以來不斷推陳出新，從小巧高性能的OVO小蘋果 U1，到全球最小高畫質投影機「小蘋果HD」U3，還有獨家 OVO + Google 雙TV系統 U9、三雷射超短焦「雷射電視mini」SS1，5 千元有找的雙麥K歌投影機沃朋 LA6，以及不到 3 千元的短焦雲台投影機 LA3 等，持續創新突破。新品「小天王」投影機 U11，則是一款在 3 萬元內價位帶將畫質、亮度、性能、續航、K歌都做到極致的重磅力作。

慶OVO小天王上市，百吋K歌投影機全面特價，再送美華卡拉吧VIP 3個月。沃朋 LA6 4,999 元，OVO U10 19,999 元。小天王 U11 將於 12 月 25 日正式開賣，原價 31,980 元，上市推廣價 25,980 元，再送幫康頂級立式護眼燈。OVO旗下閨蜜機三大機型 13,980 元起，含 22型FHD入門款 JJ1、27型FHD高階款 JJ5 與 32型4K旗艦款 TT8。現全系列推出「親子學習特惠組」，只要13,999 元起，加價 19 元即享 SeeMi 兒童閱聽平台 4 個月。

OVO 攜三大通路推專屬優惠：燦坤買全系列 K歌投影機獨家送美華卡拉吧VIP 6個月，提供閨蜜機指定門市實機體驗服務與現場驚喜價；momo 買任一款 K歌投影機或親子學習閨蜜機 JJ1，加碼送mo幣；PChome 買 4K投影機送包含無線麥克風在內的萬元大禮包，買親子學習閨蜜機 TT8 享獨家特惠；於即日起至 12 月 25 日陸續登場。

OVO跨域攜手親子天下推親子學習閨蜜機。

更多三立新聞網報導

晶泉丰旅推湯泉冬旅 礁溪老爺跨年池畔派對、180 秒星空煙火

加油可等等！台灣中油：22日起汽、柴油價格各調降0.4元

Engolili英格莉莉插旗三重CITYLINK！一條件「麝香葡萄粉撲鬆餅免費吃」

聖誕別再送雷物！三星快閃折破萬、iPhone現砍快4千

