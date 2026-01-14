台灣大打造穩定網路骨幹獲Google VPP銀級
(記者謝政儒綜合報導)因應數位轉型驅動雲端服務需求攀升，企業對網路的期待除了速度，也包括「穩定、可控、可預期」，即能否支撐關鍵業務不中斷、網路效能一致、風險可管理。台灣大哥大積極建構具備高可用性與穩定效能的網路骨幹，於近期正式取得 Google Verified Peering Provider (VPP) 企業級銀級認證。這項官方肯定代表台灣大所提供的網路架構符合 Google 嚴格的備援與穩定性要求(Redundancy Requirements)，可直接管理與 Google 的對等互連(Direct Peering)，以更可控的路由與更一致的品質，提供企業網路連線「穩定可預期」的官方等級認證保障。
為符合 Google VPP 銀級技術標準，台灣大哥大在國內建置至少兩個具有備援功能的私有對等互連(Private Network Interconnect, PNI)連結，並分別介接至不同的Google網路存取點(Point of Presence, PoP)。此架構確保即便單一機房發生異常，流量仍能自動切換至備援路徑，維持連線不中斷。對企業而言，這代表在高峰流量、設備異常或突發狀況下，關鍵應用仍能維持服務連續性與營運韌性。
此外，台灣大網路全線支援 IPv4+IPv6 雙重協定堆疊，確保企業無論現行或未來以IPv6為主的AI、大數據與雲端流量，皆能透過原生路徑直連Google全球骨幹，避免協定轉換所產生的延遲與效能退化。在對等互連架構上，採用專屬私有連線建立邊界閘道器協定(Border Gateway Protocol, BGP)，不經由公共網際網路交換中心(IXP)，從架構層面排除流量擁塞、路徑不穩與不可控風險。讓企業的雲端存取路徑更可控、延遲更可預期、品質更穩定。當發生連線異常時，透過已驗證的網路維運中心聯絡機制，台灣大能即時處理，大幅縮短故障排除時間，為用戶確保穩定且低延遲的存取體驗，達到官方認證等級的可靠性，並以可稽核、可落地的維運機制，強化企業客戶對連線品質的信任。
台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，穩定且低延遲的網路連線是企業轉型與雲端應用發展的關鍵基礎，而企業真正需要的是「連線品質可預期」：架構有備援、路由可控、故障能快速排除。此次獲得 Google VPP 銀級認證，不僅是對台灣大在對等互連與網路技術能力的高度肯定，更展現我們持續對企業客戶服務品質的承諾。透過多元且完整備援能力的私有對等互連佈署，我們將協助企業在存取雲端服務時，擁有如同存取區域網路般的流暢體驗，大幅提升營運效率與資安防護韌性。
除了國內佈署，台灣大骨幹網路更延伸至全球，於美國、日本、香港及新加坡等核心樞紐設有海外 POP 節點，支援跨境營運、跨區協作與多地備援需求，提升全球連線的一致性與可預期性。適合台灣與亞太地區金融機構、雲端服務商及對Google流量品質、低延遲與連線可預期性具高度要求的企業客戶，為其關鍵業務提供穩定可靠的全球連線保障。
以企業客戶為核心，台灣大可協助企業高效存取 Google 生態系，包含 Google Workspace、Cloud APIs 及 Cloud VPN 等關鍵雲端資源，讓雲端作業與數據流通更穩定、更可控、更可預期。對個人用戶而言，不論是使用 YouTube、Google 搜尋或 Gemini 等應用，皆能享有更快的傳輸速度與反應。在網路骨幹備援頻寬與多路徑設計下，即使遇到突發異常也能快速切換，讓高階重度使用者的影音串流、搜尋與 AI 互動體驗更穩定。憑藉充足的備援頻寬與路徑，台灣大骨幹網路能在斷線瞬間完成切換，確保使用體驗不中斷。
