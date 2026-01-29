台灣大投資內容不手軟 砸28億元鏈結國際影視大咖

台灣大積極投資影劇內容，這次標的看上派拉蒙天舞。（本刊資料照）

電信業不甘當笨水管，近年積極投資內容產業卡位，台灣大哥大（簡稱「台灣大」）更是動作頻頻，昨（28）日下午投審會核准一串投資案，其中包括台灣大砸下9,000萬美元、折合新台幣約28.29 億元，間接投資美國的派拉蒙天舞公司，將影視內容發展觸角擴及歐美，未來成效值得關注。

根據投審會揭露，台灣大以9,000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司—派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），目的是從事全球影視製作與發行業務。

廣告 廣告

派拉蒙天舞公司大有來頭，手上握有不少知名電影作品，近期還因為出手攔阻Netflix收購華納兄弟一案，躍上國際新聞版面，從派拉蒙天舞強力阻擋Netflix所祭出的急切手段，也讓傳統影視巨擘的轉型戰再次受到注目。

而業界人士則是認為，台灣大之所以出手投資派拉蒙天舞，與自家布局串流媒體與擴增影視資源密切相關，且適逢派拉蒙天舞有意藉助併購持續擴張，並同時往串流平台發展，也需要盟友與資金挹注。

台灣大近日也曾對外表示，台灣大在內容產業中並非一次性的資金投入者，而是自創作端上游即與主創團隊共同打造價值的長期策略夥伴，更深度投入影視投資與跨國合製。

更多鏡週刊報導

讚台美關稅協議「非常棒」 黃仁勳：台積電與美國雙贏

蝦皮購物攜手YouTube磨刀玩內容導購 已躍為台灣第3大零售通路！

泓德要做能源界Uber 總經理周仕昌：大力併購拚業績「加倍奉還」