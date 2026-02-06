台灣大投資出品《陽光女子合唱團》票房破4.3億 台片影史TOP 3

(記者謝政儒綜合報導)《陽光》票房高速前進！台灣大哥大共同投資出品電影《陽光女子合唱團》今(6)日正式突破4.3億，成為睽違15年躍升「台片影史票房TOP 3」的現象級作品，更蟬聯多日馬來西亞「單日票房冠軍」，寫下台片影史新里程，也讓台灣大成為台灣首家從投資、開發到行銷全程串聯、成功推動破4.3億票房作品的電信業者。延續觀影後的「淚腺餘溫」，台灣大旗下影音平台MyVideo上架《陽光女子合唱團》韓國原著電影《美麗的聲音》，帶動原著電影衝上MyVideo本日電影榜前三，讓感動從大銀幕一路延伸到隨身螢幕。此外，台灣大共同投資出品電影《幸福之路》目前已上映，話題新作《功夫》將於2月13日接力登場，持續以多元內容延續觀影感動。







台灣大內容發展副總經理鄭偉柏表示，《陽光女子合唱團》上映並非以高聲量和高票房開盤，而是透過口碑驅動，滾動式調整行銷節奏與資源配置，結合演員高頻率映後互動、社群經營及主題曲MV劇情彩蛋設計，建構影迷戲內觀影、戲外回味的情感循環，帶動二刷、三刷動能，翻轉消費者以聲量選片的既有習慣，轉而選擇具口碑與情感累積價值的作品，進一步推升票房成長。此次票房成果也驗證了台灣大在內容投資上，早已由短期回收轉向IP的長線放大與規模化，並透過結構性支持與滾動式資源配置，協助在地主創團隊，將動人故事發展為具商業韌性的長效資產。



《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，母愛是最共通的語言，不分國界，總能觸動人心最柔軟的地方；而《陽光》能讓海內外觀眾一同落淚，正是這份情感力量最真實的證明。感謝投資方台灣大哥大的長期支持，和演員們在宣傳時親力親為的全力投入，促使口碑持續發酵，成功將愛的陽光帶進更多人的「視」界裡。



導演林孝謙親自為兩首主題曲〈幸福在歌唱〉及〈再見的時候〉譜詞，將歌詞化作角色的情感告白。MV劇情更埋入催淚彩蛋，從不同視角溫柔解開由翁倩玉飾演的玉英奶奶與女兒之間的心結，讓遺憾在旋律中被擁抱，也助攻兩首主題曲點閱雙雙突破百萬。此外，演員群上週末橫跨北中南展開映後感恩謝票，近距離互動寵粉回饋影迷，祭出碰拳、面對面聊天等「飯撒」福利。孫淑媚一秒劇中「阿珮」上身，大飆金句「這高難度欸！」逗樂全場。