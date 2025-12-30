台灣大投資USPACE三年！營收成長7倍 林之晨親曝「3H」投資哲學

USPACE週二發表USPACE Premium服務，台灣大哥大總經理林之晨以策略投資夥伴的進行身分致詞。戴嘉芬攝



台灣大策略投資夥伴USPACE今日（12/30）發表全球首創USPACE Premium服務。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大投資三年期間，USPACE營收成長了七倍。他親曝自己身為AppWorks創辦人的「3H」投資哲學，即

Heart（企圖心）、Head（學習力）和Hand（執行力），而USPACE創辦人宋捷仁就是擁有這三個H的優秀創業家。

USPACE今日發表全球首創USPACE Premium服務，以「全方位出行訂閱制」形式，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務，將停車場域轉化為串聯補電、行程與生活服務的重要入口。

林之晨致詞時分享，台灣大自2022年投資USPACE以來，USPACE營收已實現七倍的爆炸性成長。他強調，在技術板塊不斷位移的時代，「要投資一個新創，其實就是在投資創辦人」，只有優秀的創業者能帶領公司持續轉型與成長。

他進一步揭示 AppWorks 慣用「三個 H」評估創業家。第一是Heart（企圖心），創業者必須具備巨大的企圖心與野心，才能在孤獨的創業路上，抵抗所有來自外界的質疑。

第二是 Head（學習力）。林之晨認為，創業者必須具備快速學習的能力，必須「一邊開飛機一邊學開飛機」，從單一技能者成為樣樣精通的執行長。

第三是 Hand（執行力）。除了個人執行力，還包括找到股東、合作夥伴和團隊來落實願景的能力。他認為USPACE創辦人宋捷仁擁有上述3H特質，是公司六年來成功的基石。

林之晨表示，台灣大推動整個富邦集團的資源，將旗下多個停車場站交由USPACE來管理，並以實際行動支持 USPACE跨入汽車租賃服務。他指出，台灣大投資三年期間，USPACE營收成長七倍，形同提供一點小小助力。

他也提到USPACE在區域擴張上的企圖心與執行力。該公司不僅成功進軍日本，買下了當地前三大共享停車平台 Nokisaki，同時也積極佈局東南亞，投資泰國最大的智慧停車新創 JORDSABUY ，並與台灣大及 AppWorks 共同投資印尼最大的停車平台 Soul Parking。這一系列的海外併購與投資，展現了USPACE 擴展區域、執行全球化板塊計畫的決心。

最後，林之晨表示，期望這家台灣最優秀的智慧移動新創能夠持續發光發熱，最終走向資本市場，成為台灣「本土培育出來的獨角獸」。

