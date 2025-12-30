台灣大拓展智慧移動生活 USPACE發表全方位出行訂閱制USPACE Premium

記者李鴻典／台北報導

台灣大哥大深化Taiwan Mobility智慧移動生態，透過策略投資與科技賦能，將移動服務擴展為可規模化的生活解決方案。台灣大策略投資夥伴USPACE今(30)日發表全球首創USPACE Premium 服務，延續 Taiwan Mobility 以車主為核心的戰略，以「全方位出行訂閱制」形式，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務，進一步把停車場域轉化為串聯補電、行程與生活服務的重要入口。

台灣大策略投資夥伴USPACE發表全球首創USPACE Premium，由USPACE執行長宋捷仁（中）、台灣大哥大總經理林之晨（左2）、台灣大哥大個人用戶事業群資深副總暨商務長林東閔（左1）、威剛創辦人暨董事長陳立白（右2）、奧思禮大中華區CEO陳楷植（右1）共同宣布正式上線。（圖／台灣大提供）

USPACE Premium服務讓車主透過訂閱制，滿足多樣移動與生活需求。服務採分級制，涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡，其中「黑卡」全球限量 365 位，採推薦申請制，月費可享多元出行服務，並解鎖全球頂級尊榮禮遇、精品代購、熱門演唱會等，重新定義高頻移動族群的使用模式。台灣大自 2022 年投資 USPACE，持續深化Taiwan Mobility策略，在台灣大電信網路、物聯網和集團資源支持下，USPACE Premium 進一步將停車位升級為可即時串接多元服務的節點，展現智慧停車邁向一站式移動生活入口。

USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」形式，整合停車、機場接送、代駕、外送自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務。（圖／台灣大提供）

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大基於「超 5G 」長線(Grit)、天賦(Gifts)、集團綜效(Group)、永續(Green)、大東南亞市場(GSEA)戰略，自 2022 年起入股 USPACE，在USPACE團隊的優異經營與創新能力，以及台灣大集團資源挹注下，加速USPACE營收與服務規模快速成長，從2022 至 2025 年，三年營收成長約 7 倍，服務生態系亦呈倍數增長。隨著國際布局推進，USPACE 先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki、投資泰國 JORDSABUY 與印尼 Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度，未來，USPACE計畫以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。此次 USPACE Premium 的推出，更是雙方合作由規模成長邁向價值深化的重要里程，也體現台灣大以「超 5G 」方針推動智慧移動服務，朝向國際化與生活化發展的長期願景。

台灣大總經理林之晨表示，「超5G」戰略收效，資源挹注推升USPACE營收三年成長7倍。（圖／台灣大提供）

台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔表示，台灣大推動 Taiwan Mobility 戰略，結合電信科技與共享經濟，整合充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，從車主需求出發，打造跨場域的智慧移動服務體系。台灣大除與USPACE、WeMo合作，亦攜手格上、iRent、LINE GO 與 LUXGEN 等生態系夥伴，拓展智慧移動應用層次。同時，台灣大布局次世代電動車娛樂體驗，將 MyVideo等OTT影音內容服務整合進電動車使用情境，讓車主在充電與停留過程中，自然銜接娛樂體驗，台灣大也將持續推進智慧移動生態圈，朝向更成熟且具永續性的發展方向前進。

台灣大哥大深化Taiwan Mobility智慧移動生態，透過策略投資與科技賦能，將移動服務擴展為可規模化的生活解決方案。（由左至右：台灣大哥大總經理林之晨、USPACE執行長宋捷仁、台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔）。（圖／台灣大提供）

作為 Taiwan Mobility 生態圈的核心服務，MyCharge 充電服務近一年營收成長 4 倍，展現強勁成長動能。台灣大持續加速全台布局，截至今年建置超過 100 座站點、550 支充電樁，形成橫跨北中南主要城市的智慧充電網絡，場域涵蓋商辦、飯店、量販與生活商圈。MyCharge 同步深化跨產業整合，已串接 LINE GO 提供站點查詢與導航服務，並與 LUXGEN 合作納入車廠服務體系，讓用戶可透過多元入口享有「隨插即充」的一鍵充電體驗。隨著平台持續串接與場域擴展，MyCharge 逐步推進充電服務的跨場域應用，強化智慧移動基礎設施的整合效益。

USPACE Premium 採「全方位出行訂閱制」設計，依車主移動頻率與生活型態，推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡四級方案，全面整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書，讓車主以單一訂閱即可完成多元出行與生活需求。

綠卡鎖定日常通勤與高頻停車族群，月費 3,680 元，提供指定場域每日免費停車時數，並包含機場接送、代駕與外送洗車等基礎出行服務，適合小資族與都會通勤族使用；金卡與白金卡月費分別為 6,980 元與 9,980 元，進一步擴大停車使用彈性與服務次數，並納入指定場域「停到飽」、高階車款接送升級，以及更多元的出行與生活加值服務，滿足家庭與商務族群的高頻移動需求。

最高階黑卡方案則採推薦申請制，全球限量 365 位，以月費 16,800 元形式提供，無需入會費，月費可享受無限停車與多元出行服務，即日起至2026年1月31日前訂閱，2026年的1月到12月的月費皆優惠為13,800元。黑卡主打全場域停車「無限使用」、高次數機場接送與代駕服務，並配置 24 小時專屬禮賓秘書，提供包含高端餐飲訂位、旅宿安排、專屬活動邀請與客製化行程等尊榮服務，鎖定高頻移動與高端生活需求族群。

USPACE Premium涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡。（圖／台灣大提供）

