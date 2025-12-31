台灣大智慧移動USPACE發表全方位出行訂閱制

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大深化 Taiwan Mobility 智慧移動生態，透過策略投資與科技賦能，將移動服務擴展為可規模化的生活解決方案。台灣大策略投資夥伴 USPACE(12/30)日發表全球首創USPACE Premium 服務，延續 Taiwan Mobility 以車主為核心的戰略，以「全方位出行訂閱制」形式，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務，展現雙方合作從資本投入、平台整合到服務深化的最新進展，進一步把停車場域轉化為串聯補電、行程與生活服務的重要入口。







USPACE Premium服務讓車主透過訂閱制，滿足多樣移動與生活需求。服務採分級制，涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡，其中「黑卡」全球限量 365 位，採推薦申請制，月費可享多元出行服務，並解鎖全球頂級尊榮禮遇、精品代購、熱門演唱會等，重新定義高頻移動族群的使用模式。台灣大自 2022 年投資 USPACE，持續深化Taiwan Mobility策略，在台灣大電信網路、物聯網和集團資源支持下，USPACE Premium 進一步將停車位升級為可即時串接多元服務的節點，展現智慧停車邁向一站式移動生活入口。



台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大基於「超 5G 」長線(Grit)、天賦(Gifts)、集團綜效(Group)、永續(Green)、大東南亞市場(GSEA)戰略，自 2022 年起入股 USPACE，在USPACE團隊的優異經營與創新能力，以及台灣大集團資源挹注下，加速USPACE營收與服務規模快速成長，從2022 至 2025 年，三年營收成長約 7 倍，服務生態系亦呈倍數增長。隨著國際布局推進，USPACE 先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki、投資泰國 JORDSABUY 與印尼 Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度，未來，USPACE計畫以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。此次 USPACE Premium 的推出，更是雙方合作由規模成長邁向價值深化的重要里程，也體現台灣大以「超 5G 」方針推動智慧移動服務，朝向國際化與生活化發展的長期願景。



台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔表示，台灣大推動 Taiwan Mobility 戰略，結合電信科技與共享經濟，整合充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，從車主需求出發，打造跨場域的智慧移動服務體系。台灣大除與USPACE、WeMo合作，亦攜手格上、iRent、LINE GO 與 LUXGEN 等生態系夥伴，拓展智慧移動應用層次。同時，台灣大布局次世代電動車娛樂體驗，將 MyVideo等OTT影音內容服務整合進電動車使用情境，讓車主在充電與停留過程中，自然銜接娛樂體驗，台灣大也將持續推進智慧移動生態圈，朝向更成熟且具永續性的發展方向前進。



作為 Taiwan Mobility 生態圈的核心服務，MyCharge 充電服務近一年營收成長 4 倍，展現強勁成長動能。台灣大持續加速全台布局，截至今年建置超過 100 座站點、550 支充電樁，形成橫跨北中南主要城市的智慧充電網絡，場域涵蓋商辦、飯店、量販與生活商圈。MyCharge 同步深化跨產業整合，已串接 LINE GO 提供站點查詢與導航服務，並與 LUXGEN 合作納入車廠服務體系，讓用戶可透過多元入口享有「隨插即充」的一鍵充電體驗。隨著平台持續串接與場域擴展，MyCharge 逐步推進充電服務的跨場域應用，強化智慧移動基礎設施的整合效益。



USPACE Premium 採「全方位出行訂閱制」設計，依車主移動頻率與生活型態，推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡四級方案，全面整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書，讓車主以單一訂閱即可完成多元出行與生活需求。