台灣大推原號漫遊安心+ 149元享海外旅遊諮詢援助服務
記者李鴻典／台北報導
歲末旅遊旺季將至，出國旅遊人數持續攀升。根據台灣大統計，11月原號漫遊申辦數較去年同期增長近2成。台灣大哥大今（30）日推出全新「原號漫遊安心+」方案，用戶申辦漫遊上網，享全球頂級禮賓品牌「奧思禮 Aspire Lifestyles」的海外旅遊諮詢與援助服務。用戶可選擇日本、韓國、中港澳及東南亞等地區的原號漫遊方案，最低每日149元起，奧思禮 Aspire Lifestyles提供24小時海外旅遊諮詢與援助服務，包括醫療援助、旅遊諮詢、法律資源轉介等多項服務。
用戶可以透過「WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟」專區，在台灣大App上輕鬆瀏覽並兌換多國的景點、交通、購物和餐飲優惠。WanderJoy 10月底上線至今，吸引數萬名台灣大用戶使用。內部資料顯示，以日本優惠券的兌換比例最高，占逾7成，其次為香港和泰國。整體分布與台灣旅客的實際出境結構高度一致，顯示WanderJoy提供的優惠內容與用戶的實際旅遊需求緊密連結，打造出一站式旅遊服務生態圈。
台灣大說明，申辦「原號漫遊安心+」方案，無需更換SIM卡或進行設置，確保重要電話不會錯過，讓使用者能沿用原門號。抵達目的地後，只需簡單開啟數據漫遊即可使用，並能即時接聽銀行驗證電話或重要訊息，同時享有奧思禮提供的海外旅遊諮詢與援助服務。無論是在國外深夜感到身體不適、需要緊急醫療協助，還是面臨行李或證件遺失、語言不通等問題，奧思禮的專業團隊都能即時協助，安排醫療諮詢、就醫與轉送、緊急旅遊協助和法律資源轉介等服務。
「原號漫遊安心+」方案涵蓋多個熱門旅遊地區，包括日本，每日169元；韓國，每日149元；中港澳，每日219元；以及東南亞多國，每日149元。此外，還有日本15日6GB的計量型安心+方案，價格為599元。
針對長天數行程或需要穩定使用導航、通訊與影音服務的旅客，台灣大提供15GB／30天計量型原號漫遊方案，以日本為例，30日1,099元，平均每日不到37元；韓國方案為899元，平均每日不到30元；中港澳方案為799元，平均每日不到27元；東南亞多國方案為699元，平均每日不到24元，涵蓋新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨與越南；美加紐澳方案為999元。
遠傳電信表示，迎接新春旅遊、展演娛樂旺季，遠傳心生活APP自2026年1月1日起推出新春限定娛樂優惠，祭出「亞洲多國熱門景點／樂園門票」購票5折起福利，遠傳用戶可使用遠傳幣兌換Klook折價券，以半價入手熱門景點、夢幻樂園門票。
新春限定娛樂優惠涵蓋日本、韓國、泰國、香港、新加坡等國人最愛的旅遊熱區，精選熱門景點與人氣樂園，包含位於日本的哈利波特影城、長崎豪斯登堡，還有新加坡濱海灣花園與聖淘沙，港澳地區的海洋公園，以及泰國曼谷野生動物園、人妖秀等，無論全家大小出遊、好友揪團或是想要自由行深度探索，都能一鍵兌換優惠券。
遠傳心生活APP同步推出多檔藝文展演與演唱會購票優惠，提供用戶更完整的娛樂體驗。包含風靡全球的日本動漫展覽「ONE PIECE EMOTION航海王25週年特展」、「葬送的芙莉蓮特展 台北站」，以及維也納國寶級真跡畫作展「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」，滿足不同族群需求。演唱會方面則有《時代》雜誌百大影響力人物、韓流天王Rain《STILL RAINING: ENCORE – TAIPEI》演唱會專屬優惠。
遠傳用戶也可輕鬆享有電影首映專場禮遇，由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍領銜主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，遠傳用戶專場將於1月13日台中大遠百威秀影城、1月14日高雄大遠百威秀影城、1月20日台北信義威秀影城、以及1月31日台北西門喜樂影城登場，遠傳心生活VIP可使用10遠傳幣兌換1張電影票，遠傳全用戶則能以30遠傳幣兌換1張，每人限兌換2張。
近年來，因數位金融交易、社群平台互動及線上購物活動頻繁，網路詐騙案件與資安攻擊手法層出不窮。依據內政部警政署「165打詐儀錶板」資料顯示，114年1到11月，每月平均受理詐騙案件在1萬2千件以上，財損金額超過70億元，犯罪手法前三名分別為網路購物詐騙、假投資詐騙以及釣魚簡訊(惡意連結)詐騙。凱擘大寬頻在連網數據機Cable modem上，將「趨勢科技」防毒防駭功能整合至「網路守護家」服務，完整保護全戶上網安全。除防護個資外洩、阻擋詐騙網站及惡意病毒攻擊，還能過濾色情、暴力等不適當內容。其中的「網頁防護功能」，會在使用者點擊電子郵件、社群軟體、簡訊或網站連結時，主動偵測並解析網址安全性；一旦發現為詐騙或惡意網址，即時封鎖，避免使用者誤入陷阱，截至2025年10月，已成功攔阻976萬次的高風險惡意行為。
凱擘大寬頻表示，隨著詐騙手法日新月異，打造全面且主動的網路安全防線刻不容緩。延續自2024年起結合趨勢科技專業資安防護能力的「網路守護家」服務，提供業界首創依家庭成員分級設定，能夠即時過濾不當網站與影音，保護家中孩童及青少年，同時還能以分鐘為單位，彈性管理上網時間，避免小孩過度使用，而且只需要透過「網路守護家」APP，家中電腦、平板、手機等設備都能被安心防護。現在新申辦或是續約寬頻上網，就有機會免費體驗，守護網路安全。
另，趨勢科技與國際刑警組織(INTERPOL)合作破獲Operation Sentinel行動，成功重創非洲勒索組織，逮補574名嫌犯，追回超過300萬美元。
趨勢科技在此執法行動扮演關鍵要角，透過精準的網路威脅情報蒐集與分析，為數千名潛在受害者獲得保護及犯罪組織被揭露，成果包括：識別超過2,700個被用來發送勒索郵件的惡意基礎設施與IP位址；偵測超過43,000次勒索測試郵件。
更多三立新聞網報導
誰說南亞科200是天價！杜金龍看到「這個數字」
修法進度緩慢，關於遺產可以怎麼自救？不寫遺囑寫在筆記本也可以？
不再人擠人！「宅跨年」成主流 新年派對熱賣清單一次看
數發部做了一個「無感的政績」！揭普發一萬「黑、白名單策略」
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 74
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 30
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 4 小時前 ・ 4
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 554
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 10
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 5 小時前 ・ 110
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7