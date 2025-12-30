台灣大推原號漫遊安心+ 149元享海外旅遊諮詢援助服務

記者李鴻典／台北報導

歲末旅遊旺季將至，出國旅遊人數持續攀升。根據台灣大統計，11月原號漫遊申辦數較去年同期增長近2成。台灣大哥大今（30）日推出全新「原號漫遊安心+」方案，用戶申辦漫遊上網，享全球頂級禮賓品牌「奧思禮 Aspire Lifestyles」的海外旅遊諮詢與援助服務。用戶可選擇日本、韓國、中港澳及東南亞等地區的原號漫遊方案，最低每日149元起，奧思禮 Aspire Lifestyles提供24小時海外旅遊諮詢與援助服務，包括醫療援助、旅遊諮詢、法律資源轉介等多項服務。

台灣大哥大推出全新「原號漫遊安心+」方案。（圖／台灣大提供）

用戶可以透過「WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟」專區，在台灣大App上輕鬆瀏覽並兌換多國的景點、交通、購物和餐飲優惠。WanderJoy 10月底上線至今，吸引數萬名台灣大用戶使用。內部資料顯示，以日本優惠券的兌換比例最高，占逾7成，其次為香港和泰國。整體分布與台灣旅客的實際出境結構高度一致，顯示WanderJoy提供的優惠內容與用戶的實際旅遊需求緊密連結，打造出一站式旅遊服務生態圈。

WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟上線至今，吸引數萬名台灣大用戶使用，以日本優惠券的兌換比例最高，占逾7成。（圖／台灣大提供）

台灣大說明，申辦「原號漫遊安心+」方案，無需更換SIM卡或進行設置，確保重要電話不會錯過，讓使用者能沿用原門號。抵達目的地後，只需簡單開啟數據漫遊即可使用，並能即時接聽銀行驗證電話或重要訊息，同時享有奧思禮提供的海外旅遊諮詢與援助服務。無論是在國外深夜感到身體不適、需要緊急醫療協助，還是面臨行李或證件遺失、語言不通等問題，奧思禮的專業團隊都能即時協助，安排醫療諮詢、就醫與轉送、緊急旅遊協助和法律資源轉介等服務。

「原號漫遊安心+」方案涵蓋多個熱門旅遊地區，包括日本，每日169元；韓國，每日149元；中港澳，每日219元；以及東南亞多國，每日149元。此外，還有日本15日6GB的計量型安心+方案，價格為599元。

針對長天數行程或需要穩定使用導航、通訊與影音服務的旅客，台灣大提供15GB／30天計量型原號漫遊方案，以日本為例，30日1,099元，平均每日不到37元；韓國方案為899元，平均每日不到30元；中港澳方案為799元，平均每日不到27元；東南亞多國方案為699元，平均每日不到24元，涵蓋新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨與越南；美加紐澳方案為999元。

長時間旅外旅客首選計量型，台灣大提供15GB／30天計量型原號漫遊方案，東南亞多國方案為699元，平均每日不到24元。（圖／台灣大提供）

遠傳電信表示，迎接新春旅遊、展演娛樂旺季，遠傳心生活APP自2026年1月1日起推出新春限定娛樂優惠，祭出「亞洲多國熱門景點／樂園門票」購票5折起福利，遠傳用戶可使用遠傳幣兌換Klook折價券，以半價入手熱門景點、夢幻樂園門票。

遠傳心生活APP推出新春限定娛樂優惠「亞洲多國熱門景點／樂園門票」購票5折起福利。（圖／遠傳提供）

新春限定娛樂優惠涵蓋日本、韓國、泰國、香港、新加坡等國人最愛的旅遊熱區，精選熱門景點與人氣樂園，包含位於日本的哈利波特影城、長崎豪斯登堡，還有新加坡濱海灣花園與聖淘沙，港澳地區的海洋公園，以及泰國曼谷野生動物園、人妖秀等，無論全家大小出遊、好友揪團或是想要自由行深度探索，都能一鍵兌換優惠券。

遠傳心生活APP同步推出多檔藝文展演與演唱會購票優惠，提供用戶更完整的娛樂體驗。包含風靡全球的日本動漫展覽「ONE PIECE EMOTION航海王25週年特展」、「葬送的芙莉蓮特展 台北站」，以及維也納國寶級真跡畫作展「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」，滿足不同族群需求。演唱會方面則有《時代》雜誌百大影響力人物、韓流天王Rain《STILL RAINING: ENCORE – TAIPEI》演唱會專屬優惠。

日本動漫展覽「ONE PIECE EMOTION航海王25週年特展」。（圖／遠傳提供）

遠傳用戶也可輕鬆享有電影首映專場禮遇，由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍領銜主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，遠傳用戶專場將於1月13日台中大遠百威秀影城、1月14日高雄大遠百威秀影城、1月20日台北信義威秀影城、以及1月31日台北西門喜樂影城登場，遠傳心生活VIP可使用10遠傳幣兌換1張電影票，遠傳全用戶則能以30遠傳幣兌換1張，每人限兌換2張。

近年來，因數位金融交易、社群平台互動及線上購物活動頻繁，網路詐騙案件與資安攻擊手法層出不窮。依據內政部警政署「165打詐儀錶板」資料顯示，114年1到11月，每月平均受理詐騙案件在1萬2千件以上，財損金額超過70億元，犯罪手法前三名分別為網路購物詐騙、假投資詐騙以及釣魚簡訊(惡意連結)詐騙。凱擘大寬頻在連網數據機Cable modem上，將「趨勢科技」防毒防駭功能整合至「網路守護家」服務，完整保護全戶上網安全。除防護個資外洩、阻擋詐騙網站及惡意病毒攻擊，還能過濾色情、暴力等不適當內容。其中的「網頁防護功能」，會在使用者點擊電子郵件、社群軟體、簡訊或網站連結時，主動偵測並解析網址安全性；一旦發現為詐騙或惡意網址，即時封鎖，避免使用者誤入陷阱，截至2025年10月，已成功攔阻976萬次的高風險惡意行為。

凱擘再度和「趨勢科技」獨家續約，新申辦或續約寬頻上網即享免費體驗機會。（圖／凱擘大寬頻提供）

凱擘大寬頻表示，隨著詐騙手法日新月異，打造全面且主動的網路安全防線刻不容緩。延續自2024年起結合趨勢科技專業資安防護能力的「網路守護家」服務，提供業界首創依家庭成員分級設定，能夠即時過濾不當網站與影音，保護家中孩童及青少年，同時還能以分鐘為單位，彈性管理上網時間，避免小孩過度使用，而且只需要透過「網路守護家」APP，家中電腦、平板、手機等設備都能被安心防護。現在新申辦或是續約寬頻上網，就有機會免費體驗，守護網路安全。

另，趨勢科技與國際刑警組織(INTERPOL)合作破獲Operation Sentinel行動，成功重創非洲勒索組織，逮補574名嫌犯，追回超過300萬美元。

趨勢科技在此執法行動扮演關鍵要角，透過精準的網路威脅情報蒐集與分析，為數千名潛在受害者獲得保護及犯罪組織被揭露，成果包括：識別超過2,700個被用來發送勒索郵件的惡意基礎設施與IP位址；偵測超過43,000次勒索測試郵件。

