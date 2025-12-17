台灣大推商業編劇養成計劃 強化台韓交流接軌國際

（中央社記者江明晏台北17日電）台灣大哥大表示，推出電信業首創專為編劇打造的「商業編劇人才養成計劃」，提供經濟支持、商業編劇相關座談與產業實戰機會，近期舉辦台韓編劇交流論壇，盼強化劇本的商業價值與潛力，加速台灣影視內容接軌國際。

台灣大今天發布訊息指出，16日攜手台北市電影委員會旗下2025「台北電影學院」，舉辦台韓編劇交流「編劇論壇」，邀請2025年韓國票房冠軍「我和我的殭屍女兒」編導畢鑑盛、國際專案製片人金哲秀，以「撰寫有效商業電影劇本的8個秘訣」為題，和台灣編劇分享打造商業價值、口碑賣座電影的實戰心法。

畢鑑盛強調，以精簡卻引人入勝的句子抓住故事核心，令人過目難忘，具魅力的角色不只外型或個性討喜，更關鍵在於「背後動機」能否引發觀眾共鳴，他以自身作品「我和我的殭屍女兒」為例，為守護被感染成殭屍的女兒，賦予父親「猛獸飼養員」新職業，用馴獸技巧，耐心地訓練變成殭屍的女兒，不放棄愛與陪伴，成為打動人心的情感爆點。

台灣大哥大自2018年起深耕影視產業，累計投資逾65部作品，獲27座金鐘、金馬獎及28項國際獎項。台灣大內容發展副總經理鄭偉柏表示，內容爆發需創意與商業完美結合，「商業編劇人才養成計劃」提供兩年經濟支援，結合劇本醫生、專業課程、編劇論壇與工作坊，讓創作者無後顧之憂專注創作。

台灣大並與「壹壹影業」共同合作再推出「編劇課程工作坊」，強化「商業」劇本撰寫階段即應納入的多元觀點與要點；台灣大哥大首屆「商業編劇人才養成計劃」已從「TCCF Pitching 國際提案大會」長片與影集專場的入選名單中，遴選出兩名編劇，分別為年度懸疑犯罪影集「死了一個娛樂女記者之後」原著暨編劇柯映安，以及曾獲「上海國際電影節亞洲新人獎最佳導演」的實力派創作者陳宇詰。

台灣大表示，兩名編劇將獲台灣大哥大為期兩年的穩定經濟支持，並搭配客製化的資源與第3年的市場媒合機制，確保作品順利從概念開發到最終實現，打造台灣內容產業的正向循環。（編輯：楊凱翔）1141217