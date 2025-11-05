台灣大攜手美廠 推商用精準定位服務

（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大今天宣布，攜手美國精準定位廠商Swift Navigation獨家合作，推出台灣首個純商用「精準定位服務」，提升「公尺」到「公分」的高精度定位，加速產業AI升級和機器人應用發展。

台灣大哥大今天宣布，與美國精準定位廠商Swift Navigation 獨家合作，結合電信網路及遍布全台的定位基站，導入Swift Navigation的Skylark技術，推出全台首個純商用「精準定位服務」（Precise Positioning Service），該服務可達公分級的定位精度，廣泛運用於自駕車、智慧交通、無人機監控、戶外機器人、精準物流與數位測繪等多元場域，加速產業AI升級和機器人發展。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，隨著物聯網、智慧城市、智慧駕駛與無人機等技術加速發展，傳統GNSS（全球導航衛星系統） 提供的公尺級定位，已無法滿足高精度應用需求，精準定位在車聯網與智慧交通應用需求提升，未來將成為發展智慧生活的關鍵基礎設施。

台灣大表示，推出台灣首個純商用精準定位服務，協助企業輕鬆導入，開啟從連網到精準導引的新里程碑，加速產業AI升級，目前，Skylark已獲全球多家車廠、供應商、機器人公司、物聯網系統整合商及行動裝置製造商採用，全球已有超過1000萬台配備ADAS的智慧車輛與裝置使用其技術。

朱曉幸進一步指出，台灣大積極布局物聯網，尤其車聯網服務成長強勁，2025年用戶數年增近3成，隨著精準定位商用推廣，企業高精度定位能力可望進一步提升，促進自動駕駛、車隊管理及即時通訊等應用發展，加速車聯網和智慧交通生態系成熟。（編輯：楊凱翔）1141105