台灣大攜手藍色脈動 海洋AI平台落地帛琉

（中央社記者江明晏台北25日電）台灣永續創新輸出國際，台灣大哥大基金會今天宣布，旗下新創團隊BlueTrend藍色脈動啟動全台首個生成式AI海洋知識平台，在海洋委員會的協助下，於帛琉跨境落地，投入教育、旅遊、研究等多領域應用。

台灣大哥大基金會今天透過新聞稿宣布，旗下孵育的新創團隊BlueTrend藍色脈動，在台灣大提供技術、雲端資源與研發支援下，啟動全台首個生成式AI海洋知識平台「AI布魯」（AI Blue）；在海洋委員會的協助下，正式走出台灣，於帛琉啟動跨境落地應用。

台灣大表示，BlueTrend藍色脈動與學術組織「帛琉國際珊瑚礁中心」（PICRC）合作，即日起至2026年3月31日，開啟「帛琉公民科學家徵件活動」，邀請各地潛水愛好者，將在帛琉海域拍攝的水下生物影像上傳至AI Ocean平台，所有資訊將提供給PICRC進行物種分布、生態監測與研究分析使用，協助建立系統化；透過累積當地生物數據與研究，同時推薦永續旅程，並從收益中提撥部分貢獻在地，透過消費創造永續行動。

台灣大說明，AI Ocean 2.0核心平台「AI布魯」，是全台首個成功落地海外海域的生成式海洋知識 AI ChatBot，透過生成式AI技術與大型語言模型驅動，運用檢索增強生成（RAG）、少樣本提示（Few-shot Prompting），與鏈式提示（Chain-of-Thought）等進階演算法，可在10秒內提供物種資訊、背景知識與潛點脈絡。

台灣大說明，平台整合6大資料來源，包括來自9500名公民科學家上傳的逾2.1萬筆海洋物種紀錄與照片，涵蓋超過1700種海洋生物，潛水電腦錶超過10萬筆環境紀錄數據，以及來自政府與研究單位的開源資料等超過70萬字元的海量資料。

自2021年AI Ocean啟動以來，已累積超過2.1萬筆海洋生物照片，曾協助記錄珍稀物種，包含墾丁海域目擊翻車魚、基隆海洋保護區的日本鳶魟、外型可愛且珍稀難尋的台灣海洋明星物種「豆丁海馬」等，平台現可辨識逾80種台灣常見海洋物種。

BlueTrend藍色脈動創辦人趙健舜表示，自2016年開始創業，持續專注於海洋議題，累積許多伺服器上的質性文章與量化數據，彷彿擁有一座資料礦山，一直苦思如何將這些數據轉換為商業價值與社會影響力；受惠2024年生成式AI技術出現，透過台灣大哥大基金會的計畫支持，彷彿給了一把鏟子，有更多勇氣與資源從這座礦山挖掘並驗證，涵蓋永續旅遊、教育推廣到科學研究的應用可行性。（編輯：張良知）1141125