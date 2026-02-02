台灣大攜手Amazon推Prime Video獨家優惠 中嘉布局串流打造免費挖趣tv
記者李鴻典／台北報導
台灣大哥大今 (2) 日宣布與亞馬遜 (Amazon) 聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，全用戶皆享71 折的超值優惠，年約方案每月僅需 120 元(原價 169 元)，以最親民的價格和頂級影音設備，盡情觀賞強檔電影和優質原創影集，包含奇幻鉅作《魔戒：力量之戒》、諷刺超級英雄影集《黑袍糾察隊》、深受遊戲玩家喜愛的《異塵餘生》與爆款韓劇《和我老公結婚吧》等多元片單。回饋用戶，即日起至2月28日止，申辦並成功登記，還有機會抽中市價 2 萬元的Sony智慧聯網顯示器或Airpods Pro。
台灣大說，Prime Video擁有多部獲獎無數的 Amazon Original 原創作品、強檔電影和熱門影集，用戶可透過各種裝置，隨時隨地開啟個人化的觀影體驗。內容包含被譽為美劇製作規格天花板的《魔戒：力量之戒》、榮獲艾美獎肯定的末日影集《異塵餘生》、諷刺英雄劇《黑袍糾察隊》，和「洛基」湯姆希德斯頓主演的懸疑驚悚影集《夜班經理》以及經典美劇《破產姐妹花》等。更找來擁有四億訂閱量的知名YouTuber MrBeast，主持競賽實境節目《野獸遊戲》，邀超過 1,000 名參賽者爭奪電視史上最高 500 萬美元獎金，滿足不同族群的娛樂渴望。
Prime Video也提供高品質的韓國影視內容，包含由朴敏英主演、席捲全球爆紅的爽快復仇劇《和我老公結婚吧》；被網友封為人生必看「黑馬神劇」，由高允貞特別出演的《死期將至》；以及朴寶劍退伍後的強勢回歸作《健將聯盟》、浪漫驚悚劇《魔女之吻》等韓劇。針對愛看日劇的觀眾，三月份更將推出改編自經典日劇《冰的世界》。
而隨著影音消費轉往線上，如何在數位時代有效保存、再製與傳播文化內容，成為產業普遍關注的重要議題，中嘉集團宣布推出全新影音平台「挖趣tv」，以結合串流影音彈性收視特性及傳統電視頻道直覺操作的FAST TV(Free Ad-Supported Streaming TV)模式，主打「免費、經典、在地」三大核心內容定位，讓不同世代的觀眾能在不受付費門檻與觀看設備限制的情況下，輕鬆收看各式經典影視作品，不僅中嘉寬頻用戶打開機上盒即可直接收看，一般民眾也可透過網頁或手機雙平台下載「挖趣tv」APP、享受免付費訂閱的影音服務。
FAST TV近年受到全球影音產業高度關注、成為不可忽視的重要趨勢，尤其亞洲地區的觀看時數成長速度更居全球之冠，超過七成消費者有使用過FAST TV的經驗，不論觀看時數或用戶數皆呈現快速成長。「挖趣tv」上線初期即匯聚1980至2000年代極具代表性的經典戲劇、電影與綜藝節目，包括《包青天》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《費玉清時間》以及極具代表性的驚悚電影《七夜怪談系列》等。中嘉集團說，未來「挖趣tv」將持續引進更多知名戲劇、經典綜藝與卡通神作，並逐步擴展至新聞與生活娛樂領域。
LG電子近期宣布旗下原生 FAST 頻道LG Channels正式登台，成為首個在台推出原生FAST頻道的全球智慧電視品牌。國際品牌選擇進軍台灣，顯示台灣在CTV連網電視普及率、家庭收視習慣與內容消費結構上，已具備FAST頻道發展所需的市場條件，並被視為亞洲FAST頻道版圖中的重要節點。
從本土市場的實際表現亦可驗證此一趨勢。立視科技長期營運台灣本土FAST平台 ofiii 歐飛，自 2023 年上線以來，平台瀏覽數與觀看時數皆成長超過三倍，反映台灣消費者對「免費、即開即看」的FAST頻道接受度持續提升，也顯示出透過 FAST 頻道發展的商業經營模式具備長期發展潛力。
在 LG Channels 登台專案中，立視科技實際參與 FAST 頻道的內容上架、節目編播、建置節目的廣告破口、頻道頭端建置，以及與廣告變現銜接等關鍵環節，協助台灣本土內容順利進入國際 OTT 平台，具體驗證台灣已具備 FAST 頻道從規劃、建置到實際落地商轉的整體運作實力。
燦坤3C家電推出年前檔期「馬上要發」優惠活動，即日起祭出多項會員獨家專屬回饋，包含全館單筆消費滿16,888元，即可抽馬年金幣乙個(金價將隨國際市場價格浮動)。
同步推出消費「滿額好禮馬上送」活動，會員只要單筆消費指定商品滿 1.9萬、4.9萬、9.9萬、19.9萬、30萬與50萬共六檻(活動不可與檔期紅利券/聯名卡現折券/星展寵物卡現折/聯名卡寵物卡現折/燦坤K幣活動/萬元精靈券併行使用，且購買提貨券/Apple/小米/dyson全系列/Switch2主機/Rokid智慧眼鏡、提貨券商品之消費金額恕不累計)，就有機會將限量的Rokid Glasses 帶顯示 AI 智慧眼鏡+磁吸鏡框(總市值26,189元)、深受果粉矚目的Apple iPad Air 11吋M3 Wi-Fi 128G-太空灰(市值19,900元)與適合打造居家奢華輕劇院的BenQ GV32 LED智慧微型投影機(市值16,900元)等精緻豪禮3選1帶回家，Surpass會員獨享再送5,000燦坤K幣，全面搶攻年前家電升級換新與送禮商機。
駿馬迎新春，把握農曆春節9天連假適時安排一趟出國旅遊，中華電信包裝多元漫遊方案，包括「日租型」、「全球通」與預付卡等新春漫遊方案，並推出「新春FUN飛玩 漫遊好禮抽不完」活動，即日起至2/28，月租型客戶透過中華電信網路門市或APP申請任一原號國際漫遊上網方案並完成啟用，就有機會抽中台北東京來回機票、Hami Point點數回饋最高888點。
旅遊日韓、東南亞及中港澳等熱門地區再享限時優惠，即日起至3/1，申辦「日租型」新春漫遊方案，暢遊日本每日優惠價149元、中港澳每日129元，韓國及東南亞每日99元。為滿足跨國旅行和轉機客戶，「全球通」新春漫遊方案享5日型1,199元、7日型1,599元及9日型1,790元優惠價，平均每日最低199元起，包括日韓、美加、歐洲、紐澳超過120個國家及杜拜、香港等轉機地皆適用。若客戶申辦國際漫遊後完成中華電信、將來銀行、兆豐保險合作推出的一站式旅平險網路投保服務，保費滿1,000元即贈100點Hami Point，再加碼抽台北東京商務艙來回機票。
此外，針對預付卡客戶中華電信推出預付卡漫遊方案，即日起旅遊日韓、中港澳等地，享受當地多家電信業者提供的多網支援服務，1GB遊日韓15天為168元、中港澳30天268元，平均每天9元起，讓預付卡客戶出國旅遊不必換卡也能輕鬆上網。
