台灣大攜手Swift Navigation！提供公分級定位精度 可用於自駕車、智慧農業

台灣大哥大今(5)日宣布與美國精準定位領導廠商 Swift Navigation 獨家合作，結合電信網路及遍佈全台的定位基站，導入Swift Navigation的Skylark技術，推出全台首個純商用「精準定位服務」(Precise Positioning Service)，該服務可達公分級的定位精度，廣泛運用於自駕車、智慧交通、無人機監控、戶外機器人、精準物流與數位測繪等多元場域，加速產業AI升級和機器人發展。

台灣大「精準定位服務」是一項即時GNSS校正服務，旨在透過校正GPS等全球導航衛星系統訊號誤差，提供公分級精度，其核心的Skylark是首個且唯一專為大眾市場應用打造的雲端精準定位服務。

Skylark採用獨特架構，確保全球定位的準確性、可靠性和安全性，並利用Swift先進的大氣模型，有效降低電離層擾動、時鐘漂移和軌道誤差造成的誤差，將定位精度從公尺提升至公分。

為滿足多元市場的定位需求，台灣大哥大精準定位服務提供三種版本。

對於需要1至2公分高精度的特定區域量測，Skylark Nx RTK透過Network RTK技術，提供地形測繪、施工放樣及智慧農業等應用場景。

而Skylark Cx採用PPP-RTK(Precise Point Positioning，精密單點定位)技術，提供3至7公分的定位精度，尤其適合大面積、快速移動之載體，主要應用於車輛精確定位與軌跡追蹤管理，如輔助駕駛和物流或車隊管理。

Skylark Dx 則採用 DGNSS(Differential GNSS，差分全球導航衛星系統)技術，提供小於1公尺的定位精度，服務於小型定位裝置，專注於人或物的追蹤應用，如共享運輸及資產追蹤等領域。

台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，隨著物聯網、智慧城市、智慧駕駛與無人機等技術加速發展，傳統GNSS(Global Navigation Satellite System，全球導航衛星系統) 提供的公尺級定位，已無法滿足高精度應用需求。精準定位在車聯網與智慧交通應用需求提升，未來將成為發展智慧生活的關鍵基礎設施。

台灣大推出台灣首個純商用精準定位服務，協助企業輕鬆導入，開啟從連網到精準導引的新里程碑，加速產業AI升級。目前，Skylark已獲全球多家領先車廠、一級供應商、機器人公司、物聯網系統整合商及行動裝置製造商採用，全球已有超過1000萬台配備ADAS的智慧車輛與裝置使用其技術。

朱曉幸進一步指出，台灣大積極布局物聯網，尤其車聯網服務增長強勁，2025年用戶數年增近3成。隨著精準定位商用推廣，企業高精度定位能力可望進一步提升，促進自動駕駛、車隊管理及即時通訊等應用發展，加速車聯網和智慧交通生態系成熟。

Swift Navigation產品與行銷執行副總裁Holger Ippach表示，與台灣大哥大的合作，標誌著SwiftNavigation在全球推動高完整性、精確定位的目標上，達成一項重要的里程碑。憑藉台灣在技術與創新方面的領先優勢，使其成為Swift Navigation旗下Skylark的理想市場，更有助於推動亞洲及其他地區移動科技的發展。

