台灣大攜Amazon推影音 中華電信訂串流加贈點

「收看串流影音」已經成為生活日常，但是訂閱各大平台難免「荷包失血」。台灣大哥大宣布與Amazon聯手獨家推出Prime Video電信方案，每月只要120元就能收看。中華電信祭出Hami Video與MOD春節優惠，90天方案僅399元，選擇指定資費加贈2,600點Hami Point。中嘉集團則自建「挖趣tv」影音平台，免費讓民眾盡情「看電視」。

Amazon旗下影音平台「Prime Video」在台並未大肆宣傳，卻以諷刺超級英雄影集「黑袍糾察隊」、電玩改編影集「異塵餘生」、爆紅韓劇「和我老公結婚吧」等內容受到歡迎，訂閱方案比其他影音平台更單純，每月支付169元就能收看。單一帳號最多可同時觀看3部影片，不過同一部影片最多只能同時在2個裝置上收看，畫質支援至最高4K Ultra HD與HDR。

台灣大哥大特別與Amazon合作，獨家祭出Prime Video的電信方案，只要是台灣大用戶就能以71折訂閱，每月僅須支付120元，且免收額外1.5%海外交易手續費。2月底前申辦成功，抽市價2萬元的Sony智慧聯網顯示器或AirPods Pro藍牙耳機。

中華電信持續推廣自有影音服務「Hami Video」，即日起至3月3日訂購影劇館+90天方案只要399元，於網路門市申請「MOD家速方案」最高送2,600點Hami Point，中華電信行動、寬頻用戶辦理Hami Video任一館指定年約方案，加碼贈100點Hami Point，搭購Netflixx或Disney+服務還有專屬合購優惠。

中嘉集團全新影音平台「挖趣tv」開播，主打「免費、經典、在地」等3大特色，中嘉用戶打開機上盒就能收視，一般民眾可以下載「挖趣tv」APP享受免費的影音內容。上線初期已經有「包青天」、「煙雨濛濛」、「庭院深深」、「費玉清時間」等1980至2000年代的經典戲劇與綜藝節目，未來會導入更多熱門節目與卡通，滿足不同世代的「電視回憶」。

