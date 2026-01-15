台灣大送百萬好禮 辦5G抽WanderJoy七國雙人旅

(記者謝政儒綜合報導)迎接農曆新年，台灣大哥大與用戶一同開春迎好運，即(15)日起至2月28日，推出「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」活動，凡申辦5G 999元(含)以上指定專案，即有機會抽中 WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟會員國的雙人旅遊行程，包含澳洲、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、日本、香港等七國，將抽出 12 組名額，一人中獎、兩人同行；或獲得 OP 響樂生活旗下 Nintendo Switch 2、PS5 Slim 及智慧家電等多項娛樂好禮，抽獎贈禮總價值逾百萬元，符合指定條件更最高享4次抽獎機會！



同時，活動期間申辦 5G 全系列專案，享加碼申辦禮。第一波自 1 月 15 日至 2 月 6 日合約生效用戶，即可享優惠價加掛影音多享組年約方案，如Netflix、HBO Max 雙享月付399元起， 或 Disney+、HBO Max雙享月付299元起，相當於最低 6 折優惠，滿足用戶新春追劇與娛樂需求；第二波自 2 月 7 日至 2 月 28 日專案生效用戶，則贈送多日型上網漫遊金 400 元，讓用戶在暢享5G同時，將新一年的娛樂與行程一次帶回家。



新申辦、攜碼或續約5G月租999元(含)以上指定專案，且3月3日前完成官網活動頁面登錄的用戶，享「躍馬飛騰 5GO 好運遊七國」1次抽獎機會；若申辦月租費1,599元(含)以上專案，再增加一次；若續約專案實付月租費升轉，再增加1次；若同時申辦「好速加掛」並完成竣工，還能再增加1次，最高可獲4次抽獎機會。



WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟結合各國在地電信資源與旅遊服務，提供用戶更彈性、貼近當地生活的出遊體驗。本次WanderJoy會員國雙人旅遊行程將抽出12 組名額，包含澳洲 9 日、印尼 5 日、菲律賓 5 日、新加坡 5 日、泰國 5 日、日本 5 日，以及香港自由行 3 日，一人中獎兩人同行，可透過台灣大App領取旅遊地之專屬優惠，讓行程更豐富。



台灣大更提供旗下「OP響樂生活」終端產品贈禮，包含Nintendo Switch 2 搭配《瑪莉歐賽車世界》盒裝版、PS5 Slim 數位版主機（含控制器）、SwitchBot 掃地機器人 K10+ Pro、SwitchBot 空氣清淨機 Table，以及 Google TV Streamer（4K） 等，共抽30名，從遊戲娛樂到居家生活全面升級，讓用戶無論出門旅行或宅家休息，都能享受更豐富的新春 5G 生活體驗。



新春期間，無論追劇娛樂、視訊聯繫親友或規劃旅遊行程，行動網路的穩定性與品質更顯關鍵。台灣大哥大憑藉 5G NRCA 技術與全台最大 100MHz 5G 黃金頻寬，打造穩定順暢的高速網路體驗，並獲國際權威機構 OpenSignal肯定，於「整體影音體驗」、「5G 影音體驗」、「5G 語音應用體驗」及「可用率」四項指標奪冠，其中「整體影音體驗」更為全台唯一獨家冠軍，展現台灣大在 5G 網路建設上的差異化優勢，讓新年高用量使用情境皆能順暢運行。