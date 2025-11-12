台灣大法說／5G滲透率提升至43%！推升ARPU年增2%

台灣大哥大週三召開第三季法說會，由總經理林之晨主持。資料照



台灣大哥大今日（11/12）召開第三季線上法說會，公布2025年第三季合併營收463.4億元，營業利益51.2億元，EBITDA 106.3億元，稅後淨利為36.1億元，稅後EPS為1.19元。本季智慧型手機5G滲透率提升至43%，4G用戶升轉5G後，月租費平均上升49%，推升ARPU年增2%；來自5G用戶的營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至67%。

今年前三季合併營收1,419.8億元，營業利益154.4億元，年增4%；稅後淨利105.6億元，年增2%；EPS為3.49元，年增2%，若排除一次性收益影響，年增達9%。

台灣大第三季3大成長引擎同步推進，與去年同期相比，行動服務營收年增2%、家用寬頻營收年增3%、新科技事業營收年增11%；電信EBITDA年增5%；若排除一次性收益影響，稅後淨利年增則達3%。

行動業務方面，智慧型手機5G滲透率穩步提升至43%，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升49%，推升智慧型手機月租用戶ARPU（用戶每月平均貢獻）年增2%。

在用戶經營上，台灣大推出多元獨門方案推動升轉，行動服務營收穩健成長，來自5G用戶的營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至67%。月租用戶退租率穩定維持在0.60%之歷史低檔，攜碼市場移出總數亦年減19%。

家用寬頻部分，台灣大提供具競爭力之寬頻加掛方案，其中1Gbps方案價格較主要業者低23%至42%；此外，高頻寬需求持續推升，第三季300Mbps以上訂戶數年增達29%，進一步推升寬頻上網營收至6.14億元，年增3%。有線電視業務方面，EBITDA達7.88億元。

新科技事業部分，第三季營收年增達11%，展現了多元成長動能，包含電信帳單代收代付、品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3應用與電動車充電服務等業務。

台灣大總經理林之晨表示，在電信市場的良性發展及營運成本的嚴謹控管下，電信業務獲利可望持續穩步成長。台灣大自有的 Telco+Tech 產品與服務，搭配策略夥伴合作推出的解決方案，在業務推展上也有亮眼表現。公司預期這些策略將持續創造穩健的自由現金流，不僅支持股利發放，亦可投資於核心及新興業務的發展。

會中有法人問到，第三季現金流明顯下降的原因為何？台灣大財務長張家麒指出，「現金流下降的原因主要來自子公司富邦媒，momo中區物流中心今年增約10億元的支出，相較往年，資本支出明顯提升」。這座物流中心自2023年第四季開始建造，預估2027年完工。

另有法人提問，預期電子商務的競爭何時會緩和？對此，林之晨表示，仔細觀察目前的競爭格局，主要有一家國際電商平台一直利用巨額補貼來搶佔市占份額，雖然很難預測這家業者願意在台灣投入多少資源來獲取更多市場份額。但他認為，這對市場來說並非壞事，因為這樣的方式可以引導消費者將購物行為轉至電商平台。「我們從最新一季數字就可得知，台灣整體零售業成長緩慢，而電子商務的成長速度遠超過整體零售業，也就是說，電子商務業正從傳統零售業手中取得市場份額」。

他繼續指出，儘管競爭非常激烈，但momo仍能維持相對穩定的營收。林之晨說，如果那家國外電商平台明天突然決定停止補貼，對momo的影響也非全然是正面的。他強調，雖然不確定競業明年會採取何種策略，「無論如何，我們都會從中汲取教訓。」

