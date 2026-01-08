台灣大獨賣這支OPPO Reno15 F 一招0元入手、再抽平板

記者李鴻典／台北報導

OPPO 正式在台灣發表全新Reno15系列智慧型手機，從「人像專家」進化為「動態感神機」，其中 OPPO Reno15 F (8G/256G) 今(8)日由台灣大哥大電信獨家開賣，鎖定喜愛影像創作的年輕族群，主打 5,000 萬畫素 100° 超廣角前鏡頭、AI Motion Photo 動態影像，以及 AI 記憶倉等智慧應用，搭配 5G 月租 1,399 元，專案價 0 元，舊換新最高折1,000 元、老客戶續約最高折 1,000 元；且登錄再送原廠6個月延長保固與1年螢幕意外保固，並加碼電信獨家抽價值 17,990 元的 OPPO Pad 3 柔光版。

台灣大哥大電信獨家開賣「動態感神機」OPPO Reno15 F 8G/256G。（圖／品牌業者提供）

台灣大同步推出 OPPO Watch S 藍牙運動智慧手錶，搭配 5G 月租 599 元，專案價 0 元入手，另有超值加購優惠，凡於全台 myfone 門市購買 Reno15 系列手機，即可享 61 折、加購價 3,990 元(原價 6,490 元)。其採用 1.46 吋 AMOLED 高亮度螢幕與不鏽鋼錶框，機身厚度薄至8.9mm、重量輕至35克，配戴輕盈舒適；支援 Android / iOS 雙設備連接，最長續航可達 10 天，內建超過 100 種運動模式與 60 秒全方位快速健檢。

1 月 1 日至 29 日期間，搭配門號指定專案或購物滿額，即可參與登記抽手機、平板、耳機與電子禮券等總價值超過百萬元的新年好禮；新申辦、攜碼 5G 專案，登記即贈 800 元 myfone online 電子禮券；續約升級資費者登記後，加碼最高送 1,100 元 myfone online 電子禮券；新申辦、攜碼或續約指定專案用戶，限量登記再享 1,000 元 myfone online 電子禮券。

寒假、春節旅遊旺季即將到來，遠傳推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓計日型方案每日最低只要99元，美加最低149元，定量包同步推出「加1元多1GB」優惠。活動期間申辦任一遠傳漫遊方案，就送機場接送折價券，再加碼抽AirPods Pro 3、千份漫遊折扣金紅包！遠傳原號漫遊服務，免換卡、免換號，落地開機即可安全連網。

遠傳原號漫遊限時優惠賀新春，加碼抽AirPods Pro3、千份漫遊金紅包。（圖／品牌業者提供）

遠傳針對熱門的海外旅遊地區，推出超值原號漫遊優惠方案，從短程亞洲旅遊到長程跨洲行程，皆能以親民價格輕鬆上網。冬季安排日本或韓國賞雪泡溫泉，日韓漫遊計日型方案每日最低只要99元起，無論即時導航、查詢旅遊資訊或分享社群動態，都能穩定連線、安全又便利。

對於網路用量不固定的旅客，遠傳提供定量包優惠，讓用戶可以隨時彈性加購，日本定量包、亞洲定量包享「加1元多1GB」加碼優惠，日本定量包5GB升級6GB 489元、亞洲定量包6GB 500元。長程旅遊包含美加及跨洲旅行同步推出超值回饋，美加地區計日型方案最低149元起，另有可暢遊全球125國的跨洲多國定量包，同步加碼「加1元多1GB」優惠，全面支援長途移動與多國切換需求，讓用量彈性再升級。

使用遠傳易付卡出國也可輕鬆漫遊。即日起易付卡出國上網推出超值方案，日本5天3GB只要349元、15天5GB方案488元；韓國15天5GB方案499元，加100元多5GB；新上市的中港澳15天5GB方案499元，無需切換即可三地趴趴走順暢連網。想避開寒冬，新加坡是熱門選擇，遠傳易付卡新加坡6天不限流量、不降速方案只要419元，平均一天不到70元。易付卡方案不限遠傳用戶使用，並支援eSIM，只要到遠傳直營門市即可申辦；已有易付卡門號的用戶，直接透過遠傳官網或遠傳心生活APP儲值想要的旅遊方案，還可分享網路給同行旅伴。

3C家電賣場燦坤變身 KTV 可以唱歌？天冷路過可以進去喝杯溫水？瞄準「體驗經濟」，智慧視聽領導品牌 OVO 攜手 3C 家電通路燦坤，首創店內投影機試唱、RO淨飲機試喝！尾牙新春「三大件」，百吋K歌投影機包含4K旗艦款 K9 跟新上市的 OVO 小天王FHD高階款 U11，首創在燦坤賣場可試唱實際感受 K歌效果。

OVO攜燦坤首創投影機試唱、RO飲水機試喝。（圖／品牌業者提供）

親子學習閨蜜機，含32型4K款、27型與22型FHD款共三大機型，可以免費試用同捆 4個月的親子天下 SeeMi 兒童專屬閱聽平台內容。生活家電子品牌幫康的RO淨熱飲水機主力款 SR3，提供多溫度健康水免費試喝。即日起於燦坤指定門市登場。

全國電子推出「一月破盤」活動，自 1/9至 1/19登場，期間祭出大家電最低 6 折起、筆電最低 65 折起，並整合滿額登錄回饋、會員點數、行動支付與銀行刷卡優惠，回饋金額最高可達23,000元，再加碼 LINE 好友專屬「破盤財神到」天天抽折價序號，最高可獲得1,000元折抵。使用全國電子行動支付「全國揪速PAY」，整合多家銀行刷卡優惠與行動支付回饋，單筆消費滿10,000元再加送100點會員點數，點數可直接折抵消費金額。

年節將近全國電子推冷氣清洗服務。（圖／品牌業者提供）

近日連續低溫，民眾防寒需求增加，PChome 24h購物站上「保暖家電」關鍵字搜尋量較上月爆增2倍，上週的銷量較去年更是成長超過116%，顯示消費者皆正準備抗寒神器抵抗這波來勢洶洶的寒流。除追求溫暖，低溫環境對心血管與呼吸道帶來的潛在風險，呼籲民眾低溫來襲不僅僅只是物理性的保暖，預防性的自我健康管理也相當重要。特別是針對長輩或有晨間運動習慣者，智慧手錶的角色從「運動紀錄」轉型為全天候的「隨身健康管家」。

數據顯示，具備血氧、心率等「健康監測功能」的智慧手錶，上週銷量較去年同期成長近兩成。因應這波防寒需求，PChome 24h購物即日起推出「暖冬好夥伴」特賣專區，集結各式室內恆溫熱銷的「電暖器」、「電熱毯」等嚴選好物。超值限時回饋電暖指定品滿額最高登記送600 P幣、指定品牌電暖氣滿額最高登記抽1,688 P幣(限量)。透過「PChome 超速配」服務，於北北桃地區消費者，皆可享受「晚上下單，一早取貨」的服務。

PChome 24h購物抗寒神器下殺3折起，電暖器銷量翻倍、智慧手錶年增近2成。（圖／品牌業者提供）

