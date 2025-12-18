台灣大發行數位憑證皮夾「電信門號電子卡」 超商取貨簡單三步驟

記者李鴻典／台北報導

實體證件數位化，手機即是你的數位皮夾！台灣大哥大支持數位發展部「數位憑證皮夾」，宣布發行「電信門號電子卡」，讓行動門號成為最直覺的數位憑證。月租用戶透過「台灣大哥大APP」，3步驟，約1分鐘即可完成申請，成為超商取貨的身分驗證憑證之一，超商取貨時，無須翻找證件、不用告知店員電話後三碼，只要開啟「數位憑證皮夾APP」並出示取貨QR Code，實現「一機在手」，快速完成身分驗證，該服務即日起全家便利商店上線，12月24日於7-ELEVEN上線。

廣告 廣告

台灣大哥大發行「電信門號電子卡」，讓行動門號成為最直覺的數位憑證，可作為超商取貨的身分驗證憑證之一。（圖／台灣大提供）

數位憑證皮夾 打造台灣跨領域身分基礎建設

「數位憑證皮夾」是由數位發展部推動的國家級數位身分及憑證管理架構，目的在建立安全、可信賴且以使用者為中心的數位驗證機制。透過分散式識別(DID, Decentralized Identifier)與可驗證憑證(VC, Verifiable Credential)等國際標準技術，民眾可以將自然人憑證、健保卡、駕照及各類可驗證的數位憑證等安全地存放於手機的數位憑證皮夾中，並於需要時出示憑證進行驗證。不同於傳統集中式資料庫模式，數位憑證皮夾由使用者自行掌控個人資料，在各種場景下只揭露必要資訊以降低個資暴露風險。未來，台灣將逐步建立跨部會、跨產業互通的數位信任生態系，無論是辦理政府服務、醫療流程、金融申請或交通運輸，民眾都能以相同的身分憑證自由通行。

只需3步驟1分鐘 輕鬆申請台灣大電信門號電子卡

台灣大用戶輕鬆透過簡單3步驟，1分鐘即可完成申請台灣大電信門號電子卡。步驟一、進入台灣大APP點選「數位憑證皮夾」申辦入口，步驟二、點選「申請憑證」，系統依既有實名資料完成身分確認，步驟三、點選下載憑證，系統將自動跳轉至「數位憑證皮夾APP」，並加入台灣大電信門號電子卡。

台灣大用戶輕鬆透過簡單3步驟，1分鐘即可完成申請台灣大電信門號電子卡，未來取貨時只要開啟「數位憑證皮夾APP」並出示取貨QR Code，快速完成身分驗證。（圖／台灣大提供）

行動門號驅動跨場域身分互信 邁向可信任數位社會

台灣大資訊長蔡祈岩表示，數位發展部推動「數位憑證皮夾」是台灣邁向可信任數位社會的重要里程碑，而行動門號長期扮演最普及的個人識別基礎，從 OTP、帳號綁定到多重因子驗證(MFA)皆以門號為核心。隨著民眾愈加習慣以手機作為生活入口，台灣大憑藉科技實力與電信天賦，使行動門號得以在不改變使用者習慣的前提，成為兼具便利與安全性的可信任憑證，減少個資暴露並提升生活體驗。隨著未來憑證應用持續拓展，超商取貨、電商物流、企業訪客管理、租車註冊與求職身分確認等場景，皆能在數發部驗證機制下更順暢地串接，進一步提升跨產業效率。

全家便利商店全台4400店即起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。

全家響應數位發展部「數位憑證皮夾」，提供免證件0元包裹取件服務。（圖／全家提供）

全家數位金融部部長劉東豪表示，，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇，

「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證

步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode

步驟三：店員過刷Qrcode取得姓名、末三碼，取出包裹

7-ELEVEN也說，積極響應數位發展部政策，自12月初便於全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位憑證皮夾」，首波開放「門市包裹取貨」服務加入，12月24日起服務將拓展至全台逾7,200家7-ELEVEN門市，為全台響應政府政策、服務最綿密的「數位憑證皮夾」推廣平台。首波開通「門市包裹取貨」服務加入，消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。

響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，7-ELEVEN月初近400店試行。（圖／7-ELEVEN提供）

更多三立新聞網報導

聖誕餐桌攻略！必收高顏值甜點一次看 到茶湯會跟三大神明「杯好運」

讓嬰兒喝成人奶昔取代配方奶？醫轟：對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！

接假電信詐騙電話 胡采蘋一句問倒：打到奧客真的很衰

迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定

