台灣大策略投資USPACE 明年底遞件申請興櫃交易

圖左到右分別為台灣大商務長林東閔、總經理林之晨、USPACE 執行長宋捷仁、威剛董事長陳立白。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大持股約31%的智慧出行平台 USPACE 悠勢科技集團今日發表全新革命性訂閱服務USPACE Premium服務，USPACE 悠勢科技集團執行長宋捷仁表示，預計明年底遞件申請興櫃交易，至於是主板、創新板上市或上櫃，還在評估。

宋捷仁指出，USPACE今年營收約9億元，8月單月已經損平，預計在USPACE Premium新服務推出後，明年營收約介於15-30億元，拚獲利。至於累計虧損多少，宋捷仁說，明年遞件申請興櫃交易時，會對外公布。

USPACE目前業務包括停車場、自助洗車、機場接送、到府洗車、全車鍍膜等，其中，營收70%來自停車收費，10%為機場接送。

USPACE今年是成立第9年，宋捷仁表示，USPACE 從智慧停車平台，全面升級為出行服務平台結合食、衣、住、育、樂的全球城市級服務系統，重新定義人們移動的生活方式與城市使用權限，更象徵USPACE集團從「平台規模成長」邁向「高價值訂閱經濟」的新里程碑。

宋捷仁指出，USPACE Premium 以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同車主移動頻率與生活型態，推出黑卡、白金卡、金卡與綠卡四級方案，整合停車、機場接送、代駕、洗車與高端禮賓服務，讓用戶僅需單一訂閱，即可完成多元出行與生活需求，最高階頂級方案「USPACE Premium 黑卡」採推薦申請制，全球限量僅365位，象徵黑卡訂閱戶就像一年365天一樣，每一位的體驗都將獨一且無二，串連合作夥伴「Aspire Lifestyles 奧思禮、威剛科技」等，解鎖全球頂級尊榮禮遇、精品代購、熱門演唱會等。

宋捷仁分析，目前全台約有700萬車主，只要累計有400萬車主訂閱，營收目標拚3年100億元，5年1000億元。

