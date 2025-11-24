台灣大與Google推動新創接軌國際深化產業對話

(記者謝政儒綜合報導)為推動台灣新創產業蓬勃發展，由 Google 台灣、數位發展部數位產業署、台灣大哥大及鴻海科技集團共同主辦的「2025 Google Project Hatcher 創新國際論壇」11/21盛大舉行，匯聚科技、電信及製造業產業、新創領域等的各界領袖，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔受邀參與「人工智慧與新創的契機」主題座談，與 Google 台灣 總經理林雅芳、Google 亞太區策略夥伴關係總經理 James Kim、鴻海科技集團投資長杜墨璽、Intrinsic產品長Stefan Nusser，從多元視角探討 AI 浪潮下的產業趨勢、企業升級與新創發展機會。







會中亦提到，台灣大長期與 AppWorks 合作打造跨域創新生態，AppWorks 生態至今已扶植 624 家活躍新創、累積 2,029 位創業者，而台灣大自身亦累計投資超過 30 家具潛力新創企業，從AI、智慧移動、內容與 Web3 等領域，加速拓展大東南亞市場，壯大科技電信版圖。



台灣大個人用戶事業商務長林東閔分享，隨著 Google 發表 Gemini 3 以及 Generative UI，AI 已從傳統的文字問答模式，進化為能依據即時情境生成互動式、客製化介面的智慧體系。這樣的轉變不僅重新定義人與科技的互動方式，也對既有以固定介面為核心的產品設計邏輯帶來全新挑戰。他指出，未來人機互動將朝更直覺的方向演進，人類正逐步由「低頭世代」邁向「抬頭世代」，科技不再只是存在於螢幕之中，而是更自然地融入生活情境，為產業與創新提供全新的想像空間。



亦提到，台灣大自 2019 年起長期支持 Google 多元機款與智慧終端裝置發展，帶動Google在台灣手機總市占率顯著成長，今年台灣大在 Pixel 10 銷售量更年成長達近8成，也反映台灣消費者對 AI 終端體驗的接受度持續提升。台灣大不僅是銷售通路角色，消費者購買 Pixel Pro 系列手機，贈送Google AI Pro方案，同時在myfone門市提供科技顧問服務，協助用戶理解與應用 AI 工具，讓 AI 走進大眾生活，落實「普惠 AI」，讓更多人透過AI，提升工作效率和生活品質。



台灣大在「超5G」策略下，透過策略投資，整合集團資源和電信優勢，助力新創加速成長。台灣大投資USPACE和WeMo，除加速電動車普及，同時整合聯網（Connection）、內容（Content）與充電（Charging），讓用戶輕鬆透過「手機」，使用停車、租車、充電、機場接送和車載娛樂等服務，USPACE成功拓及大東南亞市場。台灣大與由OpenAI投資、全球下載量破百萬的AI英文口說學習新創「Speak」合作，推出全市場最優惠方案，持續拓展普惠AI服務，協助用戶強化語言能力與資訊獲取。



電信在AI時代不僅是連線提供者，更是資料、算力與應用整合的關鍵樞紐。台灣大利用AI語音辨識（ASR）、語音合成（TTS）及生成式AI核心大腦（GenAIus）將AI融入全通路，透過AI客服「小麥」，即時回應用戶問題，準確率達97%，運用AI銷售助手「萬能大麥」帶動30%效率增長，展現台灣大在AI客服創新與跨場景落地的領先實力。



台灣大持續透過新創，放遠觀察前沿的科技趨勢和未來的發展方向，至今累計投資超過30家新創，涵蓋電競、遊戲、日本動漫、AI、Web3、綠能與智慧移動科技等多元領域，並帶動新創生態陸續達成關鍵里程碑。包含智寶國際正式登錄興櫃，成為全台首家以動漫遊戲IP為核心戰略、成功進軍資本市場的企業；智慧停車服務 USPACE併購日本第三大智慧停車品牌軒先，加速展開國際版圖；共享機車平台 WeMo 則陸續與 iRent 等移動服務夥伴結盟，透過跨平台合作強化規模與使用率，全面提升智慧移動生態的整體效益。