台灣大董事長蔡明忠：Agentic AI 驅動下一波成長

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大12/27在南港展覽館盛大舉行「2025 台灣大年終餐會」，以「AI 超人力・永續大可飛」為主題，展現電信本業與企業服務亮眼成果。董事長蔡明忠在致詞時指出，今年截至 11 月，台灣大在個人用戶、企業客戶與中小企業服務三大市場皆繳出佳績。



其中，中小企業相關業務展現強勁成長動能，毛利呈現雙位數勁揚，顯示電信核心能力正持續轉化為支持台灣產業升級的實質力量。在網路建設方面，台灣大善用業界最大 100MHz 3.5GHz 5G 黃金頻譜優勢，在最新 OpenSignal 報告中一舉奪下四項冠軍，其中「整體影音體驗」更由台灣大獨占第一，充分展現差異化競爭優勢。







董事長蔡明忠表示，2025 年啟動的「超人計畫」已超標達成，目前已有近七成同仁在日常工作中導入 AI 與 RPA，顯示組織已具備與 AI 並肩作戰的成熟度。他期許同仁在 2026 年加速期持續進化：「我們要成為 AI 的主人，而非工具的奴役。」這才是真正的「AI 超人力」。



董事長蔡明忠在「2025 台灣大年終餐會」開場致詞中表示，2025年是台灣大哥大「Telco＋Tech 」策略開花結果的關鍵年，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能。今年 11 月，台灣大營收與獲利雙雙位居業界之冠，月租用戶退租率降至 0.57%的歷史新低。搭配聚焦差異化方案的行銷策略，帶動電信 EBITDA 突破 30 億元，電信營業利益亦年增近二成，顯示營運品質與獲利結構同步優化。其中，中小企業相關業務毛利展現強勢成長態勢，展現賦能台灣產業數位轉型的強大能量。此外，直營、加盟、客服與數位四大通路通力合作，在環境挑戰下由虛擬通路強力補位，維持續約動能。



新科技事業逐步成為台灣大的重要成長引擎，第三季營收年增達11%，布局涵蓋品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3以及電動車充電服務等多元領域。品牌電商營收爆發性成長、電信金融與智慧家庭成長均近八成。台灣大虛擬資產交易所TWEX每月註冊用戶數持續保持雙位數成長，不僅有企業主投入千萬元資金購入比特幣，更有超過七成的用戶以小額投資為主，成功扮演產業「破圈」推手。



智慧移動(Taiwan Mobility)布局則攜手策略投資夥伴USPACE，擴大海外版圖，日本市場營收年增達115%，展現電信事業出海的實質成果。台灣大持續強化長期競爭基礎，財務團隊完成百億元可轉債發行，優化資本結構並加速策略投資布局。台固媒體專注家用寬頻市場，在產業逆風下仍維持整體 EBITDA 的健康表現。



面對AI時代帶動的高運算需求，台灣大攜手Vantage於桃園龜山共同開發AI Data Center，GMI Cloud 與 NVIDIA 斥資逾160 億元打造AI Factory，就座落在該台灣大AIDC，其Data Module模組化設計，支援客戶快速佈署商轉，更透過最新液冷散熱技術，最佳化PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率），成為驅動亞太區域 AI 基礎設施的核心引擎。此外，台灣大近期更憑藉深厚的電信基礎與大型Data Center維運經驗，協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程，不僅為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速地運作，更助力台灣落實主權AI發展。



台灣大研發ASR語音辨識技術，建構中台英客四種語言的混合辨識模型，辨識準確率最高可達97%。同時在文字語料上協助進行上億字符合台灣語境的高品質中文語料策展(Corpus Curation)，並將相關技術成果與資料集陸續貢獻至開源社群，打造可理解台灣語言與文化的AI生態系。