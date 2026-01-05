台灣大虛擬資產交易所開放全民使用 起投門檻百元

（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大擴大虛擬資產服務版圖，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所今天宣布，不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過台灣大App直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大今天透過訊息宣布，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產；TWEX也上架富邦證券AI PRO App，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易，讓虛擬資產融入日常投資流程。

廣告 廣告

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，第一個想逢低買入，第二個就是需要「可信賴的平台」。台灣大於去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，以集團資源全力支持合法合規的Web3應用，並守護用戶資料與交易資安，打造TWEX成為可信賴的平台；將進一步擴大服務範圍，開放所有自然人用戶使用。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，TWEX自上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長，超過7成用戶以小額投資為主，近5成用戶為40歲以上族群，成功「破圈」吸引多元客層；相信在開放全民使用後，將進一步拓展投資族群，推動虛擬資產在合規、安全環境下走向大眾市場。（編輯：張良知）1150105